Meggen NON-Openair lockt mit zehn Konzerten und Familienprogramm Im September gibt es auf dem Bioweingut Sitenrain Musik und weitere Attraktionen.

Am Freitag, 22. und Samstag, 23. September findet das NON-Openair 2023 auf dem Bioweingut Sitenrain in Meggen statt, wie das Organisationskomitee mitteilt. Geplant sind insgesamt zehn Konzerte. Neu gibt es am Samstagnachmittag ein Familienprogramm.

Im diesjährigen Line-Up fänden sich «spannende Bands aus der ganzen Schweiz», heisst es in der Mitteilung. Neben den Konzerten gebe es zudem eine Kopfhörer-Disco. Das Familienprogramm beinhalte unter anderem ein Geschichtenkonzert, Kinderschminken und eine Kinderbar. Organisiert wird das Openair vom NON-Kulturverein, das Organisationskomitee bestehe aus neun Personen, ihr Engagement sei unentgeltlich. Tickets und weitere Infos auf www.openair-non.ch. (std)