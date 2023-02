Meggen Kanton Luzern übernimmt Containersiedlung Gottlieben Die temporäre Asylunterkunft für hundert Personen wird voraussichtlich Anfang April eröffnet.

Am 1. März wird die Gemeinde Meggen die Wohncontainersiedlung Meggen an den Kanton Luzern übergeben. Die temporäre Unterkunft bietet Platz für rund hundert Personen und wird primär für die Unterbringung von Frauen und Kindern genutzt, schreibt der Kanton in einer Mitteilung.

Eindruck vom Bau der Containersiedlung Gottlieben. Bild: Dominik Wunderli (Meggen, 27. Oktober 2022)

Die Containersiedlung hat im Herbst 2022 einen Rechtsstreit ausgelöst; zwei Anwohnende zogen ihre Beschwerde gegen das Vorhaben weiter bis vors Bundesgericht. Da der Baustopp im Rahmen des Verfahrens aufgehoben wurde, durfte die Gemeinde die Arbeiten an der Containersiedlung fortführen – was sie auch tat.

Tag der offenen Tür am Samstag

Die kantonale Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) betreut die Containersiedlung Gottlieben an den Werktagen von 7 bis 22 Uhr und an den Wochenenden sowie Feiertagen von 8 bis 17 Uhr, heisst es in der Mitteilung. Bei Bedarf könne situativ auch eine Nachtwache vor Ort eingesetzt werden. Die Dienststelle Volksschulbildung stelle den Unterricht für schulpflichtige Kinder und Jugendliche sicher.

Am kommenden Samstag öffnet die Gemeinde Meggen die Türen zur Wohncontainersiedlung Gottlieben für die Bevölkerung. Interessierte sind eingeladen, sich von 10 bis 12 Uhr persönlich ein Bild von der Unterkunft zu machen, schreibt der Kanton. Nach der Übergabe Anfang März muss der Kanton die Räumlichkeiten noch möblieren, technisch ausstatten und weitere Vorkehrungen treffen, sagt Stefanie Saladin von der DAF auf Anfrage.

Vorgesehen sei, die Siedlung Anfang April in Betrieb zu nehmen. Hintergrund des Vorhabens sind die «sehr hohen Zuströme im Asylwesen», wie der Kanton schreibt. (sma)