Meggen Mehr Platz zum «Plegere» beim Fridolin-Hofer-Platz Am Montag starten die Arbeiten zur Aufwertung des Platzes, sie dauern bis Frühjahr 2024.

Nächsten Montag, 16. Oktober, wird mit den Sanierungsarbeiten am Megger Fridolin-Hofer-Platz an der Seestrasse begonnen, wie die Gemeinde Meggen mitteilt. Die Ausschreibung dazu ist abgeschlossen, die Bauaufträge wurden vergeben. Die Sanierungsarbeiten werden voraussichtlich bis ins Frühjahr 2024 dauern.

Ab Montag wird der Fridolin-Hofer-Platz saniert. Bild: Gemeinde Meggen

Mit der Sanierung wird die Rasen-Liege-Fläche von bisher 315 Quadratmeter auf 915 Quadratmeter erweitert. Auch soll eine Begegnungszone eingerichtet und das Einbahnregime auch in den kommenden Sommermonaten weitergeführt werden. Die Arbeiten werden vom See her mit der Sanierung der Ufermauer starten. Erst nach diesen Arbeiten werden die Pflästerungsarbeiten und die Gestaltung ausgeführt. Wegen der neuen Pflästerung wird die Seestrasse ab nächsten Januar gesperrt werden.

Zwei neue Fitnessgeräte

Die bisherigen Fitnessgeräte werden beim Fridolin-Hofer-Platz abmontiert und bei der Finnenbahn der Schulanlage Hofmatt wieder aufgebaut. Weiter schreibt die Gemeinde in ihrer Mitteilung, dass auf Anregung der Abteilung Soziales/Gesundheit und des Forums Jugend und Sport zwei weitere Fitness-Geräte dazu gestellt werden. (sam)