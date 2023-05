Gemeinde Meggen Nach Kontrolle Keime entdeckt – Hallenbad ist bis auf Weiteres geschlossen Die Ursache wird durch Spezialisten untersucht. Wer die betroffene Anlage besucht hat und Symptome aufweist, soll den Arzt aufsuchen.

Bei einer Routinekontrolle der Hallenbadtechnik und des Wasserkreislaufs im Hallenbadgebäude Hofmatt 2 in Meggen wurden Keime entdeckt, wie die Gemeinde am Freitag mitteilt. Eine erhöhte Keimbelastung wurde im Bereich der Duschen festgestellt. Als Sofortmassnahme verfügte der Gemeinderat bereits am Mittwoch die vorübergehende Schliessung aller Infrastrukturen im Hallenbadgebäude.

Das Hallenbadgebäude Hoffmatt 2 ist bis auf Weiteres geschlossen. Bild: Gemeinde Meggen

Nicht davon betroffen seien das Trinkwasser der Gemeinde Meggen und das Wasser im Schwimmbecken. Nun werde durch Fachspezialisten die Ursachen abgeklärt. Wer die betroffene Anlage besucht hat und Symptome aufweist, soll den Arzt aufsuchen. Die Gemeinde Meggen informiert, sobald das Hallenbadgebäude wieder genutzt werden kann. (sam)