Meggen Ortsplanung: Nun werden die 30 Einsprachen beurteilt Dichtere Bebauung und eine neue Zentrumszone: Das sieht die Megger Ortsplanung vor. Noch ist sie nicht in trockenen Tüchern.

Nachdem die Gesamtrevision der Ortsplanung aufgelegt worden war, konnten die Meggerinnen und Megger bis am 11. April auch die Teilrevisionen der Ortsplanung und damit die Bebauungspläne Mühleweiher und Luzernerstrasse begutachten.

Bei der Gesamtrevision sind laut Gemeindeammann Hanspeter Hürlimann (FDP) rund 30 Einsprachen eingegangen. «Acht davon betrafen den Richtplan. Die Einsprachen werden durch die Fachgruppe, die Ortsplanungskommission und den Gemeinderat beurteilt und dann die Einsprechenden zu einem Gespräch eingeladen», so Hürlimann. Ob es dann noch Anpassungen geben werde, sei offen. Dies wäre jedoch mit einer erneuten öffentlichen Auflage verbunden.

Die Auflagefrist für die Teilrevisionen Luzernerstrasse und Mühleweiher ist ebenfalls vorbei, hier kam es nur zu einer Einsprache, welche den Bereich Mühleweiher betrifft. Bei der Gesamtrevision gilt für bestehende Bauten eine Bestandesgarantie. Diese Bauten dürfen erhalten bleiben und müssen die neuen Vorgaben erst dann erfüllen, wenn sie ersetzt werden.

Gemeinsames Bauen als Ziel

Geändert und ergänzt werden auch die Namen der Zonen, da sie gewisse Anpassungen erfahren. Die heute bestehende Wohn- und Geschäftszone, in der drei viergeschossige Bauten erlaubt sind, wird im Dorfzentrum zwischen Sunneziel und Zentralschulhaus neu Zentrumszone genannt.

Dazu sagt Hanspeter Hürlimann: «Bei guter Gestaltung und Eingliederung der Bauten kann die Gemeinde hier in der Zentrumszone höhere Firsthöhen, Gesamthöhen sowie einen grösseren Fussabdruck gewähren.» Anstatt dass jeder Parzellenbesitzer einzeln ein Baugesuch einreicht, wird ein gemeinsames Bebauen empfohlen. So haben an der Luzernerstrasse, die zur Zentrumszone gehört, die Gemeinde und zwei Privatbesitzer zusammen die Überbauung mit Doppelhäusern und grosszügigen Aussenflächen geplant.

Die Überbauung ist auf der rechten Seite der Luzernerstrasse geplant. Luftaufnahme: David Rühle/PD Meggen

In den Doppelhäusern sind in die oberen Etagen zum Wohnen und das Erdgeschoss für Business vorgesehen. Zudem sollen die aktuell versiegelten Böden entsiegelt werden und so zu mehr Grünflächen führen. Weiter plant die Gemeinde direkt anschliessend zum Schulhausareal die Tagesstrukturen zu erweitern. «Dieses Vorgehen mit Projektwettbewerb ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Nutzen für alle grösser ist, wenn zusammen etwas geplant wird», resümiert Hürlimann.