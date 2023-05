Meggen Reto Schöpfer wird Gemeindeschreiber in Meggen Daniel Ottiger hat dieses Amt seit 20 Jahre inne. Im Januar geht er in Pension und der Udligenswiler Gemeindeschreiber übernimmt.

Daniel Ottiger Bild: PD

Seit 37 Jahren ist Daniel Ottiger auf der Gemeinde Meggen in diversen Ressorts aktiv und seit 2003 im Amt als Gemeindeschreiber. Nächsten Januar geht er in Pension. Ob er dann wirklich ruhen wird, ist jedoch noch ungewiss oder zumindest nicht spruchreif, wie er auf Anfrage sagt. Für Ottiger war das Amt ein Traumjob, wie er sagt: «Das wollte ich immer werden, schon von klein an. Mein Vater , der heute 87 Jahre alt ist, war auch schon Gemeindeschreiber und zwar in Littau.» Als dann Daniel Ottiger zuerst das Gemeindeschreiber - und später das Notariatspatent machte, sei der Vater richtig stolz gewesen.

Und was waren die grössten Herausforderungen? «Oh da gibt es viele Meilensteine, die während meiner Amtszeit stattgefunden haben. Doch momentan habe ich die laufenden Projekte im Fokus.» Das sei zum Beispiel die geplante Zusammenlegung der Feuerwehren von Adligenswil und Meggen, die bereits auf Januar 2025 vorgesehen ist. Die Abstimmung dazu findet im Juni 2024 statt. Oder auch die Abstimmung zur Teilrevision der Gemeindeordnung vom 18. Juni.

Von Udligenswil nach Meggen

Seinen Abgang wählte er bewusst sechs Monate vor seinem 65. Geburtstag. «Dies weil die Erneuerungswahlen für den Gemeinderat voraussichtlich am 28. April 2024 stattfinden. Die neue Legislatur startet so bereits mit dem neuen Gemeindeschreiber.»

Reto Schöpfer Bild: PD

Für die Nachfolge hat sich der Megger Gemeinderat für Reto Schöpfer entschieden, wie sie mitteilt. Es seien mit verschiedenen Bewerbern Gespräche geführt worden. Reto Schöpfer ist 48 Jahre alt, wohnt mit seiner Familie in Inwil und ist aktuell als Gemeindeschreiber in Udligenswil tätig.