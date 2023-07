Feuerwehr Meggen und Adligenswil löschen Brände künftig gemeinsam Ein Zusammenschluss der beiden Feuerwehren soll bis Januar 2025 unter Dach und Fach sein. Erste Informationen teilen die Gemeinden bereits heute mit.

Rund 75 Eingeteilte der Feuerwehren Adligenswil und Meggen arbeiten in diversen Gruppen an der Ausarbeitung der geplanten Zusammenlegung. Die Realisierung ist auf Januar 2025 vorgesehen. Aktuell gilt es Fragen wie die Besetzung von Schlüsselpositionen, den neuen Namen, Material oder die Anpassung der Alarmierungs- und Rekrutierungskonzepte zu beantworten. Erste Informationen aus den einzelnen Arbeitsgruppen haben die Gemeinden online aufgeschaltet. Die Ausarbeitung der Zusammenlegung gehört in Adligenswil in den Zuständigkeitsbereich von Bauvorsteherin Gisela Widmer (SP) und in Meggen in jenen der Umwelt-, Energie- und Sicherheitsvorsteherin Karin Flück Felder (FDP).

Ein Übungseinsatz der Feuerwehr Meggen. Bild: Tobias Lackner/Feuerwehr Meggen

Warum kommt es eigentlich zur Zusammenlegung, fehlt es an Personal? «Nicht nur», sagt Karin Flück Felder auf Anfrage: «Die Kommandanten Beat Küchler und Patrick Meister sind auf den Feuerwehrinspektor zugegangen und haben ihn auf die schwierige Situation in den beiden Feuerwehren aufmerksam gemacht. Dadurch wurde das Projekt lanciert.» Während die Gemeinde Meggen ihr Soll von 75 Eingeteilten nicht erfüllt und mit 65 Personen seit Jahren einen Unterbestand hat, kann es die Gemeinde Adligenswil zwar stemmen, hat aber zu wenig junge Kaderleute, erklärt Karin Flück Felder und fügt an: «Die Zusammenlegung ist eine Lösung des Problems. Nur so kann in Zukunft die Eigenständigkeit der gemeinsamen Feuerwehr Adligenswil und Meggen erhalten bleiben.»

Die Feuerwehr Meggen bei einem Übungseinsatz. Bild: Feuerwehr Meggen

Die Herausforderung bleibt, neue Feuerwehrleute zu rekrutieren. In Workshops kam aber klar hervor, dass die Gemeinschaft und Kameradschaft einen hohen Stellenwert haben. Dass der Sold die Arbeit, welche die Männer und Frauen für die Gemeinschaft leisten, eigentlich nicht abgilt, spielt dabei keine grosse Rolle. Zur Information: Aktuell werden Eingeteilte mit 20 Franken pro Stunde bei einer Übung und mit 100 Franken für die ersten zwei plus 50 für jede weitere Stunde bei einem Einsatz bezahlt. In der gemeinsamen Empfehlung des kantonalen Feuerwehrverbands und des Feuerinspektorats der Gebäudeversicherung Luzern werden pro Stunde 15 bis 20 Franken bei Übungen und 20 bis 30 Franken bei Einsätzen empfohlen, wie das Feuerinspektorat mitteilt.

Pläne für gemeinsames, neues Depot fallengelassen

Bei Rettungs- und Brandeinsätzen müssen innerhalb von zehn Minuten nach der Alarmierung in dicht besiedelten Gebieten acht Feuerwehrleute mit der entsprechenden Ausrüstung vor Ort sein, das sind die Vorgaben. Diese Sicherheit ist langfristig gewährleistet, die Schutzziele werden erreicht, wie beide Gemeinden mitteilen. Eine brennende Frage ist auch die des Feuerwehrdepots. Pläne, das gemeinsame Depot bei der Sagi zu verwirklichen, wurden nicht weiter verfolgt. Dies aus Kostengründen, zudem besitzen die Gemeinden an dieser Stelle kein Bauland. Das Megger Depot, so wird erklärt, sei ideal für die Zusammenlegung. Ob dasjenige in Adligenswil als Stützpunkt weiter betrieben wird, ist noch nicht entschieden.

Das Feuerwehrdepot in Meggen. Bild: Feuerwehr Meggen

Was für die Tunnelbauer die heilige Barbara ist, ist für die Feuerwehrleute die heilige Agatha. Ihre Schutzheilige stammt ursprünglich aus Sizilien. Sie ist nicht nur die Schutzpatronin der Feuerwehrleute, sondern auch der brustkranken Frauen und der Glockengiesser, wie einem Blog über Märtyrerinnen zu entnehmen ist. Die traditionelle Agathafeier wird denn auch von den beiden Feuerwehren begangen. Ob es hier zu einer gemeinsamen Feier kommen wird, ist ebenfalls noch offen. «Nach den Sommerferien werden mehr Details zur Zusammenlegung bekannt», stellt Flück Felder in Aussicht. Angefragt wurden beide Gemeinderätinnen – Gisela Widmer konnte keine Auskunft geben – sie weilt in den Ferien.