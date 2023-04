Mehrere Massnahmen geplant Wegen Hangrutsch-Risiko – Ebikon muss Strasse zum Trumpf Buur sofort schützen Betonelemente, regelmässige Kontrollen und Fahrzeuge nur noch bis 28 Tonnen Gewicht: So will die Gemeinde die Sicherheit auf der Riedholzstrasse weiterhin gewährleisten.

Die Riedholzstrasse ist eine wichtige Verbindungsstrasse ins gleichnamige Quartier, das auf dem Hundsrücken zwischen Ebikon und Reussebene liegt. Hier oben leben nicht nur 165 Ebikonerinnen und Ebikonern in Einfamilienhäusern und auf mehreren Bauernhöfen. In der Region bekannt ist vor allem das Ausflugsrestaurant Trumpf Buur.

An der Riedholzstrasse braucht es Sofortmassnahmen. Bild: PD/Gemeinde Ebikon

Gemäss der Gefahrenkarte des Kantons Luzern ist auf weiten Teilen der in einem Waldstück gelegenen Riedholzstrasse mit Hangrutschen zu rechnen. Laut aktuellen Resultaten einer geotechnischen Zustandsaufnahme und dem Bericht eines Bauingenieurbüros besteht nun «dringlicher Handlungsbedarf», wie die Gemeinde Ebikon am Donnerstag mitteilte. Sie hatte die beiden Studien im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben.

Demnach seien insbesondere bei starken Niederschlägen und Trockenheit Rutsche nicht auszuschliessen. Zusätzlich sei die Strasse talseitig an diversen Stellen instabil. In der Mitteilung heisst es:

«Insgesamt besteht dadurch für die Nutzerinnen und Nutzer der Riedholzstrasse ein ernst zu nehmendes Risiko.»

Der Gemeinderat hat Sofortmassnahmen beschlossen, die das Risiko minimieren und eine Weiternutzung der Strasse ermöglichen. Er folgt damit den Empfehlungen des Ingenieurbüros. Folgendes ist geplant:

Risikobehaftete bergseitige Stellen werden mit einem Auffangsystem aus Betonelementen gesichert.

gesichert. An talseitigen, instabilen Strassenabschnitten wir der Verkehr mit rot-weissen Elementen gelenkt.

gelenkt. Eine weitere Entlastung wird mit einer Gewichtsbeschränkung der Fahrzeuge auf 28 Tonnen erreicht. Schwerere Fahrzeuge benötigen neu eine Sonderbewilligung.

erreicht. Schwerere Fahrzeuge benötigen neu eine Sonderbewilligung. Mit einer regelmässigen geotechnischen Zustandsaufnahme werden Hangbewegungen überwacht.

Gemeinderat Hans Peter Bienz an der Riedholzstrasse. Bild: PD/Gemeinde Ebikon

«Die beschlossenen Sofortmassnahmen sind keine Schikane», wird Hans Peter Bienz, Gemeinderat Planung & Bau (parteiunabhängig) in der Mitteilung zitiert. Er betont: «Die Massnahmen sind notwendig und dienen der Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer der Riedholzstrasse.» Die Direktbetroffenen zeigten Verständnis. Die Gemeinde habe die Anwohnenden an einer Veranstaltung bereits über die Gefahrensituation und die Sofortmassnahmen informiert. Letztere werden am Samstag im Kantonsblatt publiziert und so rasch wie möglich umgesetzt. Es laufen noch Abklärungen mit Firmen betreffend Lieferterminen.

Langfristig brauche es eine bauliche Sanierung der Strasse, wie beide Studien festhalten. Deshalb wird parallel zu den Sofortmassnahmen der Planungsprozess für eine nachhaltige Lösung gestartet. (hor)