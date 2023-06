Messe Luzern Liebhaber unter sich: An der «Swiss Classic World» reiht sich Oldtimer an Oldtimer Für Motorenfans und Nostalgiker sind die historischen Fahrzeuge, alten Motorräder und Raritäten ein absoluter Hingucker.

Auf Hochglanz poliert in allen Farben und Formen: Rund 700 Oldtimer sind übers Wochenende an der Swiss Classic World auf der Messe Luzern ausgestellt. Draussen und in den Hallen gehen die Besucher ihrer Leidenschaft nach. Da wird gefachsimpelt, gelobt und ab und an auch Kaufinteresse signalisiert.

Nicht zum Kaufen, sondern zum Schauen ist das Ehepaar Arnold und Johanna Zantop aus Wettingen angereist. Wir treffen sie vor einem Sauber C5 BMW aus dem Jahr 1976. Von diesem Modell wurden fünf Wagen gebaut, das Ausstellungsstück fuhr 1977 am 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Zantop ist Elektroingenieur HTL und fasziniert von der Mechanik. Das Paar besitzt selber einen Oldtimer. «Ich bin ein klassischer Schönwetterfahrer», sagt er. «Unseren MGB Baujahr 1963 fahren wir nur bei Sonnenschein.»

Arnold Zantop vor einem Sauber C5, Baujahr 1976. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. 6. 2023)

Franz Kaiser und seiner Partnerin sind aus dem Baselbiet. Sie stehen beim Modell Mercedes 300 SL Roadster. Die 6-Zylinder-Bolide mit 215 PS hat ihren Preis – sie ist mit rund 1,4 Millionen Franken angeschrieben. «Wir schauen die Autos nur an. Es ist selten, so viele Modelle an einem Ort sehen zu können», sagt er. Angefressen oder gar in einem Oldtimer-Club sei er aber nicht. Es sei einfach nur schön, solche Autos zu sehen.

Franz Kaiser beim Mercedes 300 SL Roadster an der Swiss Classic World. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. 6. 2023)

Begeisterung löst auch ein Modell aus, das draussen ausgestellt ist. Es gehört aber zu den sogenannten «Youngtimern». Die Rede ist vom Mercedes-Benz SLK 230 aus dem Jahr 2003 – in «Linaritblau metallic». Sein Besitzer ist der Hobbyverkäufer Werner Obrist aus Knutwil. Potenzielle Käufer beschreibt er wie folgt: «Das sind Menschen, die Lebensfreude haben, die Liebhaber sind und sich was gönnen wollen.»

Werner Obrist und Rita Püntener mit ihren beiden Mercedes. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. 6. 2023)

Ein satter Sound kommt von weiter vorn. Dort lässt Patrick R. Duss aus Alpthal bei Einsiedeln auf Wunsch den Motor aufheulen. Sein Modell ist der Achtzylinder Arntz Butler Cobra. Es wurde als eines von 66 Stücken in den Siebzigern gebaut. Eine Rarität, wie er erzählt. Der Schätzpreis bewege sich zwischen 300'000 und 500'000 Franken. Das Auto stand in einer Scheune und hat nur 3500 Meilen auf dem Tacho. Sein Zustand lasse keine Wünsche offen.

Patrick R. Duss mit seinem Arntz Butler Cobra aus den Siebzigern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 2. 6. 2023)

Duss hat sich aufs Aufspüren spezieller Modelle spezialisiert. Er lebe die «halbe Zeit» in Amerika. Beim oben genannten Modell recherchierte er zwei Jahre lang. «Ich habe alle drei Vorbesitzer ausfindig gemacht. Der letzte erkrankte und brauchte Geld für eine Lebertransplantation. Ein Amerikaner ohne Krankenkasse.» Für das Modell hat er fünf Interessenten. Die schätzen Autos ohne Scheibenwischer, Klimaanlage oder Servo-lenkung. Technik pur in vollendeter Form.