Lehrnfahrausweis Andy Schmid fährt ab sofort Vespa – schämt er sich? Wie der Handballprofi vom HC Kriens seinen Instagram-Followern verrät, hat er seit Mittwoch ein neues Zweirad. Völlig uneingeschränkt ist er damit aber noch nicht unterwegs.

Handballprofi Andy Schmid teilte am Mittwochabend stolz seine neuste Errungenschaft mit seiner Fangemeinde. «Komme mit Stil ins Training – zumindest von vorne», schreibt der 38-Jährige in seinem Beitrag, der von über 4000 Fans geliked wurde. Mit «zumindest von vorne» spielt der HC-Kriens-Spieler auf das «L» an seinem Kennzeichen an.

Andy Schmid geht unter die Vespafahrer und hat nun einen Lernfahrausweis. Bild: Instagram @andyschmid2

Bodenständiger Andy Schmid braucht keinen Schnickschnack

Gekauft hat Schmid seinen Roller bei Leupimoto in Meggen, erzählt Sandro Leupi, Verkäufer auf Anfrage der «Luzerner Zeitung». Es handle sich um eine Vespa Primavera 125 in der Farbe «Nero Convinto Glossy». Für das 90 km/h schnelle und 11 PS starke Zweirad bezahlte der Profisportler «etwas mehr als 5000 Franken», erzählt Leupi weiter. Bis auf einen extra Koffer, verzichtete Schmid laut Leupimoto auf weitere Sonderausstattungen.

Bald fährt Schmid auch «mit Stil» von hinten

Bis Schmid in seinen Worten ohne Lernfahrausweis auch von hinten «mit Stil ins Training» fahren kann, steht dem 38-jährigen Profisportler laut «fuehrerausweise.ch, einer Website der Vereinigung der Strassenverkehrsämter, noch die praktische Grundschulung bevor. Vorausgesetzt, er ist bereits im Besitz eines Auto-Führerausweises.