Mitten in der Altstadt Grosses Gastro-Unternehmen übernimmt Luzerner Traditionsbeiz Die Gambrinus Gastronomie AG übernimmt das Hotel & Restaurant Weisses Kreuz als Pachtbetrieb. Diese führt bereits den «Stadtkeller» und die «Rathaus Brauerei» in unmittelbarer Nähe.

Das Hotel & Restaurant Weisses Kreuz an der Furrengasse 19 in der Luzerner Altstadt kommt in neue Hände: Brigitte Modena und Thomas Hornung zögen sich auf eigenen Wunsch aus dem operativen Geschäft zurück, teilt die Gambrinus Gastronomie AG mit, welche das Weisse Kreuz neu als Pachtbetrieb übernimmt. Seit 1985 sind Hotel und Restaurant im Besitz der Familien Modena.

Das «Weisse Kreuz» in der Furrengasse in der Luzerner Altstadt. Bild: zvg

Die Gambrinus Gastronomie AG ist ein Luzerner Unternehmen, das 2016 gegründet wurde und den Betrieb von Gaststätten als Zweck hat. Neben dem «Weissen Kreuz» führt Gambrinus die Luzerner Gastro-Institutionen «Stadtkeller» und die «Rathaus Brauerei». Ebenfalls führt Gambrinus das Glasi-Restauarant Adler in Hergiswil und das Restaurant Helvetia in der Luzerner Neustadt.

Das Restaurant ist eine der ältesten Gaststätten in der Luzerner Altstadt. Bild: zvg

Weiterhin werde im Restaurant Weisses Kreuz auf «Pizza, Pasta e Amore» gesetzt. Weil der Stadtkeller und die Brauerei in unmittelbarer Nachbarschaft in der Luzerner Altstadt liegen, «ergeben sich vielfältige Synergien. Darüber hinaus eröffnet uns das ‹Weisse Kreuz› die Chance, mit der südländischen Küche die geschätzte traditionelle Linie gastronomisch zu erweitern», sagt Alois Keiser, Mitinhaber der Gambrinus Gastronomie AG.

Das «Weisse Kreuz» sei der erste Hotelbetrieb des Gastrounternehmens, «was uns neue Perspektiven eröffnet». Brigitte Modena und Thomas Hornung hätten das Boutique Hotel in den letzten Jahren komplett saniert, wird in der Mitteilung betont.

Es bleibt italienisch

Ab Januar 2024 wird nun mit Marina Truttmann eine neue Geschäftsführerin eingesetzt. Sie sei mit dem Hotel- und Gastgewerbe bestens vertraut. Die Tourismusfachfrau mit Weiterbildungen in der Gastronomie und Hotellerie ist seit 2018 stellvertretende Geschäftsführerin der Gambrinus Gastronomie AG. Die Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt.

Nach der Übernahme im Januar wird das Restaurant kurze Zeit geschlossen. Die Wiedereröffnung ist vor der Luzerner Fasnacht geplant. Das «Weisse Kreuz» zählt laut Mitteilung zu den ältesten Gaststätten der Luzerner Altstadt und wurde bereits 1495 urkundlich dokumentiert. (mme)