Mobilitätsstation Weinbergli Pilotprojekt in Luzerner Siedlung: Sharing-Fahrzeuge werden rege genutzt Seit etwas über einem Jahr stehen in der Weinbergli-Siedlung in Luzern fünf Fahrzeuge zur Ausleihe. Vor allem das Elektroauto ist gefragt.

Seit März 2022 stehen in der Siedlung der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) im Weinbergli in der Stadt Luzern fünf Fahrzeuge zur öffentlichen Ausleihe zur Verfügung. Die Reservation läuft über die Trafikpoint-App. Das Angebot umfasst je ein E-Auto, E-Roller und E-Cargobike sowie zwei E-Velos.

Die Mobilitätsstation bei der Einweihung im Frühling 2022. Bild: PD/AKS

(Luzern, 26. 3. 2022)

Im ersten Jahr haben sich über 200 Personen für die App registriert, wie die ABL, die Albert Koechlin Stiftung (AKS) und die Trafiko AG gemeinsam mitteilten. Insgesamt tätigten sie rund 500 Buchungen. Dies sei «weit mehr als erwartet». Am beliebtesten war dabei das E-Auto mit rund 70 Prozent aller Fahrten. Die Kosten dafür belaufen sich auf 3 Franken pro Stunde plus 40 Rappen pro Kilometer. 12 Prozent gehen auf das Konto des E-Cargobikes.

Selbsttragend ist das Pilotprojekt nach rund einem Jahr noch nicht. Die Anschubfinanzierung der AKS unterstütze die ABL, bis sich die Nutzung des Angebots nach einigen Jahren etablieren werde, heisst es in der Mitteilung. «Mit einem Kostendeckungsgrad von rund 30 Prozent im ersten Jahr sind wir auf Kurs», wird Martin Buob, Geschäftsleiter der ABL zitiert. Die AKS unterstützt derweil weitere Mobilitätsstationen: Als Nächstes gehen je eine beim Ziegeleipark in Horw/Kriens und dem Quartier 4Viertel am Seetalplatz in Emmenbrücke in Betrieb. (spe)