Musegg Luzerner Villa zur Miete ausgeschrieben – für monatlich 500 Franken Das Erdgeschoss der Villa Musegg in Luzern wird für eine Zwischennutzung vermietet. Dort kann zum Beispiel ein Gastrobetrieb geführt werden.

Die Villa Musegg in Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 15. April 2021)

Die Stadt Luzern sucht einen Mieter oder eine Mieterin für das Erdgeschoss der Villa Musegg in Luzern. Dies für eine öffentliche Zwischennutzung bis 30. Juni 2024, wie «zentral+» berichtet. «Denkbar ist die Nutzung als Ausstellungsfläche, für Aufführungen jeglicher Art, Restaurationsbetrieb oder ähnliches», heisst es in einem Inserat. Der Mietzins pro Monat beträgt lediglich 500 Franken, also nur fünf Franken pro Quadratmeter. Ein Gastrobetrieb befindet sich bereits in der Nachbarschaft der Villa: Die Buvette Bistro mes amis.

Die herrliche Aussicht bei der Villa Musegg auf die Stadt Luzern, den See und die Berge. Bild hor

Die Villa Musegg gehört der Stadt Luzern und ist stark sanierungsbedürftig. Die nun ausgeschriebene Zwischennutzung geht auf einen Vorstoss der SP zurück, die dies verlangt hatte. Eine Zwischennutzung darum, weil die Stadt die Villa im Baurecht an Private abgeben will. Wer die Villa inklusive Nebengebäude im Baurecht übernehmen will, muss mit Investitionen von rund 6,2 Millionen Franken rechnen. Wird niemand gefunden, könnte die Zwischennutzung möglicherweise länger als ein Jahr dauern. (mme)