Museum Luzern Von der Wildkatze zum Stubentiger: Wie die Büsis zum Menschen fanden Die neue Ausstellung «Die Katze. Unser wildes Haustier» in den Räumen des Historischen Museums Luzern zeigt die Herkunft und besondere Fähigkeiten der Tiere auf.

Im Museum Luzern ist die Falbkatze, von welcher die Hauskatze abstammt, zu sehen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. 6. 2023)

Der Mensch, welcher die Katze, den wilden Jäger zähmte: Diese Vorstellung ist weit verbreitet. Das Museum Luzern räumt in seiner neusten Ausstellung «Die Katze. Unser wildes Haustier» mit diesem Irrglauben auf. In Wahrheit fand die Katze ihren Weg zum Menschen selbst. Vor rund 110’000 Jahren entwickelte sich im Nahen Osten Ackerbau und Viehzucht. Das Getreide lockte Ratten und Mäuse an und diese wiederum die Afrikanischen Wildkatzen. «Die sogenannte Falbkatze ist die Stammform der Hauskatze. Diese verbreitete sich im Zuge der Völkerwanderung», wie Benedict Hotz, stellvertretender Direktor des Museum Luzern, erklärt.

Die Ausstellung zeigt unter anderem, wie die Sinne von Katzen ausgebildet sind. Sie sehen beispielsweise nachts viel besser als der Mensch. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. 6. 2023)

Aber nicht nur über die Herkunft unserer Hauskatzen wird informiert, sondern unter anderem auch über ihre Verhaltensweisen, ihre geschärften Sinne oder ihren vielfältigen Speiseplan. Spielerisch kann erlernt werden, wie Katzen zu verstehen sind. Besucherinnen und Besucher können Verhaltensweisen Bildern zuordnen; wenn diese richtig zugeteilt sind, leuchtet ein Licht auf.

Ist die Katze ängstlich oder zufrieden? Mit dem Zuordnen der Verhaltensweisen zur entsprechenden Katzen lernen Besuchende, die Tiere besser zu verstehen. Leuchtet das Licht auf, war die Antwort richtig. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. 6. 2023)

Wer eine Katze hat, kennt wohl auch verschiedenste Beutetiere nebst Mäusen. In der Ausstellung werden zahlreiche davon ersichtlich, unter anderem auch eine Zauneidechse und eine Blindschleiche. Auch Nagetiere wie das Hermelin oder verschiedene Vogelarten wie beispielsweise der Grünspecht oder eine junge Amsel gehören dazu.

Diese Beutetiere erwischen Katzen auf ihrer Jagd. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. 6. 2023)

Zur Ausstellung zählen aber auch zahlreiche Präparate von Katzen wie beispielsweise das der Europäischen Wildkatze oder eines der Falbkatze, von welcher die Hauskatze abstammt. Auch ein mumifizierter Katzenkadaver kann begutachtet werden. Hotz erklärt, dass Menschen früher glaubten, dass man mit toten Katzen böse Geister und Hexen vertreiben könne. Deshalb wurden sie oft in Kaminnähe vergraben. «Man findet manchmal bei Sanierungsarbeiten mumifizierte Katzen in Böden oder Wänden.»

Experten kommen zu Wort

Wer sich eingehender über Wildkatzen informieren möchte, kann der Stimme von Wildbiologin Beatrice Nussberger lauschen. Diese erzählt unter anderem etwas über die Vermischung zwischen Wild- und Hauskatzen. Verhaltensbiologe Dennis C. Turner erklärt, wie Katzen auf die Stimmung von Menschen reagieren, wie man seine Katze artgerecht hält oder wie man diese davon abhält, ihr Geschäft im Garten zu verrichten. Er spricht auch darüber, inwiefern sich Katzen als Therapietiere eignen, beispielsweise für Menschen mit Depressionen. Aber auch eine wissenschaftliche Studie, weshalb Katzen immer auf den Pfoten landen, kann studiert werden. Doch nicht alle Rätsel um Katzen sind gelöst. «Obwohl sie uns sehr vertraut sind, sehen wir nicht in ihr Wesen», sagt Hotz und ergänzt, dass es immer noch Eigenschaften wie zum Beispiel das Schnurren gäbe, dessen Hintergrund ungeklärt sei.

Museumsbesuchende werden miteinbezogen

Besuchende können bereits im Eingangsbereich des Historischen Museums zur Ausstellung beitragen. Wer möchte, kann dort ein Bild von seiner Katze und sich ausdrucken lassen und einen Steckbrief dazu ausfüllen. Aber auch in der Ausstellung selbst gibt es einen Bereich, wo sich Besuchende einbringen können. Nämlich bei der Katzennamen-Hitparade, wo man die eigene Katze verewigen kann und erfährt, wie Katzen von berühmten Persönlichkeiten heissen.

Wie heissen die Katzen berühmter Persönlichkeiten? Diese Wand zeigt es. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. 6. 2023)

Bei «Die Katze. Unser wildes Haustier» handelt es sich um eine Wanderausstellung der Naturmuseen Thurgau und Olten. Die Ausstellung in den Räumen des Historischen Museums Luzern läuft noch bis zum 13. August.