Stadt Luzern «Spielkiste» eröffnet im Verkehrshaus eine Filiale – es ist bereits die dritte im Kanton Luzern Das Baselbieter Familienunternehmen wächst in der Region Luzern weiter. Die Zusammenarbeit mit dem Museum erlaubt es der Spielkiste, erstmals täglich offen zu haben.

Eine Filiale des Spielwaren-Unternehmens Spielkiste zieht in das neue Mehrzweckgebäude im Verkehrshaus Luzern, das die ehemalige Schienenhalle 1 ersetzt. Am 3. April öffnet das Geschäft seine Türen. «Natürlich ist es für uns eine riesige Chance, mit einem der wichtigsten Museen der Schweiz eine Partnerschaft einzugehen», sagt Patrick Lutz, Inhaber und Geschäftsführer der Spielkiste Schweiz AG, auf Anfrage. «Darauf sind wir sehr stolz.»

Einblick in die Spielkiste-Filiale in der Luzerner Altstadt. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. 12. 2022)

Das Verkehrshaus habe nach einem Partner gesucht, der die zur Verfügung stehende Fläche im Neubau bewirtschaften könne, und diesen in dem Baselbieter Familienunternehmen gefunden. Die Planung und die Umsetzung des neuen Shops war Aufgabe der Spielkiste, betrieben wird er zukünftig aber von Spielkiste und Verkehrshaus gemeinsam. «Eine wichtige Zielgruppe der Spielkiste und auch des Verkehrshauses sind Familien mit Kindern. Damit passen wir sensationell zusammen», so Lutz.

Es ist bereits die dritte Filiale im Kanton Luzern: Seit 2003 besteht diejenige an der Seidenhofstrasse in der Stadt Luzern, 2017 kam eine Filiale in der Mall of Switzerland in Ebikon dazu. Mit der Eröffnung eines weiteren Geschäfts befindet sich hier fast ein Viertel der insgesamt 13 Spielkiste-Filialen in der Deutschschweiz. Damit soll laut Lutz der Standort Zentralschweiz weiter gestärkt werden. «Wir wollen die andere Filiale in der Stadt Luzern weder konkurrenzieren noch ersetzen, sondern ergänzen.»

Erstmals 365 Tage im Jahr geöffnet

Im Verkehrshaus werde das komplette Sortiment der Spielkiste verfügbar sein und was nicht vor Ort sei, könne dorthin bestellt werden. «Wir passen das Sortiment für Besucherinnen und Besucher des Verkehrshauses an», sagt Lutz. So würde etwa ein Schwerpunkt gesetzt im Modellbau oder mit Spielwaren wie Fahr- oder Flugzeugen. Zusätzlich biete das Verkehrshaus selbst weiterhin eigene Produkte an, unter anderem Merchandisingartikel – diese machen allerdings nur einen kleineren Teil des Sortiments aus.

«Es wird die erste unserer Filialen sein, die an 365 Tagen im Jahr geöffnet ist», sagt Lutz. Die Spielkiste wird sowohl über das Museum als auch über einen separaten Eingang von der Haldenstrasse aus zugänglich sein. Daher ist kein Verkehrshausticket nötig, um im Spielwarensortiment zu stöbern.