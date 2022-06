Traditionelle Waffenbörse in Luzern zieht viele Leute an

Es ist die älteste Waffenbörse in der Schweiz und wird auch immer wieder von Schützen, Jägern und Waffenliebhaber aus dem Ausland besucht: Die Sammlerbörse in der Messe Luzern. Nach drei Jahren Pause fand sie dieses Wochenende wieder statt und lockte einmal mehr viele Leute an. Trotz oder gerade wegen des Kriegs in der Ukraine?