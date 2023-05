Nach Fangewalt Bewilligungsbehörden geben grünes Licht: Fankurven in St. Gallen und Luzern am Pfingstmontag geöffnet Weil die Spiele zwischen und Sion und Luzern sowie zwischen Grasshoppers und St. Gallen am Donnerstag friedlich verlaufen sind, werden die Fankurven des FCL und des FCSG für die jeweils letzten Heimspiele der Saison geöffnet.

Die FCL-Spieler lassen sich von den mitgereisten Fans feiern. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone

Nach der Krawallnacht vom 20. Mai in Luzern mit Beteiligung von Anhängern des FC Luzern und des FC St.Gallen haben die Bewilligungsbehörden reagiert: Die Gästekurven für die Fans aus Luzern und St.Gallen wurden für das nächste Auswärtsspiel gesperrt. Und: Es wurde auch eine Sperrung der Heimkurven für das letzte Saisonspiel in Aussicht gestellt, sollte es erneut zu Ausschreitungen kommen. Dennoch sind rund 150 Fans des FCL am Donnerstag ins Wallis gereist.

Nachdem die gestrigen Spiele des FCL in Sion sowie jenes des FC St.Gallen bei den Grasshoppers friedlich verlaufen sind, fällt diese Massnahme nun weg. Das teilt die Arbeitsgruppe Bewilligungsbehörden in einer Meldung mit. Die FCL-Fans dürfen am Heimspiel am Montag also in ihre Kurve in der Swissporarena.

Das Konzept der Bewilligungsbehörden für die Ergreifung von kurzfristigen Massnahmen für den Fall gravierender Vorfälle im Umfeld von Spielen der Super League bleibe aber weiterhin in Kraft. (luz)