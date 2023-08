Nach internationaler Fahndung Banküberfälle in Ebikon und Emmen – Polizei schnappt Täter fünf Jahre später Ein 32-jähriger Italiener gesteht, 2018 die Raiffeisenbanken in Ebikon und Emmen überfallen zu haben. Grund: finanzielle Schwierigkeiten.

Die Luzerner Polizei kann zwei Banküberfälle und einen Bankraubversuch klären, die sich vor fünf Jahren in Emmen und Ebikon ereignet haben. Der mutmassliche Täter ist ein heute 32-jähriger Italiener, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Filiale der Raiffeisenbank Emmen nach dem Überfall vor fünf Jahren. Bild: René Meier (27. 7. 2018)

Im Jahr 2018 waren am 24. April in Ebikon und am 27. Juli in Emmen die Filialen der Raiffeisenbank durch einen unbekannten Mann überfallen worden. Dieser konnte mit mehreren tausend Franken Bargeld flüchten. Am 20. September 2018 fiel ein unbekannter Mann bei der Filiale in Emmen verdächtig auf. Zu einem Überfall kam es nicht. Es handelte sich um den gleichen Mann, welcher den Raub vom 27. Juli begangen hatte.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizei konnte der mutmassliche Täter identifiziert werden. Aufgrund einer internationalen Ausschreibung wurde der Italiener im September 2022 ins Spanien festgenommen und im Mai 2023 in die Schweiz ausgeliefert.

Er ist geständig, wie die Luzerner Polizei schreibt. Als Motiv habe er finanzielle Schwierigkeiten angegeben. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. (hor)