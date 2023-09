Nach Interview Grüne Partei bedauert den «unangekündigten Rundumschlag» von Urban Frye – und weist Vorwürfe von sich Nach dem Interview des Kantonsrats Urban Frye mit dieser Zeitung teilt seine ehemalige Partei mit, man bedaure dessen Austritt ohne Vorankündigung – und weist die Vorwürfe von sich.

Der Kantonsrat Urban Frye, ein Urgestein der Luzerner Grünen, teilte im Interview mit dieser Zeitung mit, dass er seine Partei verlassen werde. Diese schreibt am Samstagabend in einer Mitteilung, sie bedaure dessen Entscheid, seinen Austritt über die Medien zu kommunizieren, ohne vorher das Gespräch mit der Fraktion oder der Luzerner Parteileitung gesucht zu haben. «Stattdessen tritt er nun mit einem unangekündigten Rundumschlag in den Medien aus der Partei und aus der Fraktion aus», schreiben die Grüne Luzern in der Mitteilung.

Man sei am Samstagmorgen per Mail von Frye über dessen Austritt informiert worden – und zwar nach der öffentlichen Kommunikation. Seit längerem bestehende politische Differenzen zwischen dem Kantonsrat und seiner Partei könnten so nicht gelöst werden, heisst es weiter.

Die Grünen Luzern weisen die Vorwürfe von Frye, beim Thema Ukraine-Krieg die falschen Werte zu vertreten, zurück. Man setze sich auf allen politischen Ebenen für die ukrainischen Geflüchteten und für ein Ende der Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie aus der Schweiz ein, so die Partei.

Zum Ende der Mitteilung schlagen die Grünen einen versöhnlicheren Ton an. «Wir danken Urban Frye für sein grünes Engagement im städtischen und im kantonalen Parlament wie auch für sein grosses Engagement für die ukrainischen Geflüchteten», heisst es. Und man wünsche ihm auf seinem weiteren politischen und privaten Weg alles Gute. (mha)