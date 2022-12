Nach Velostation-Nein Stadt Luzern plant zusätzliche Veloparkplätze im Posttunnel beim Bahnhof Rund 270 neue Abstellplätze sollen nächstes Jahr entstehen. Doch das ist nur eine Zwischenlösung.

Bis 2035 wird sich der Bedarf an Veloparkplätzen im Gebiet Bahnhof-Neustadt auf 7000 verdoppeln, so die Prognose des Luzerner Stadtrats. Wo diese neuen Plätze entstehen sollen, ist noch offen, insbesondere seit dem Nein zur Velostation an der Bahnhofstrasse im Februar. Dort hätten 1200 Abstellplätze entstehen sollen. Hinzu kommt: Für den Bau des Durchgangsbahnhofs müssen rund 2000 Plätze weichen.

Die Veloabstellfläche im alten Posttunnel soll erweitert werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. September 2019)

Immerhin konkretisiert sich nun eine erste Übergangslösung: Die Kapazität des alten Posttunnels unterhalb der Bahngleise, in dem sich bereits Veloabstellplätze befinden, soll erhöht werden. Das geht aus der Antwort des Stadtrats auf eine FDP-Motion hervor. Konkret sollen im Verlauf des nächsten Jahres rund 270 neue Plätze entstehen und die bestehenden 420 Plätze ergänzen, schreibt Konstantin Kuttenberger, Projektleiter in der Abteilung Mobilität der Stadt Luzern, auf Anfrage.

Velo muss weiter geschoben werden

Die neuen Veloabstellplätze sind in heute leer stehenden Räumlichkeiten unter den Gleisfeldern 8 bis 10 geplant. Die bestehende Anlage werde so nach Osten in Richtung Universität/Inseli erweitert. Die genauen Kosten stehen noch nicht fest, so Kuttenberger. «Seitens Stadt wird mit einem tiefen sechsstelligen Betrag gerechnet.» Die Zugänge zum Posttunnel würden nicht verändert – das Velo muss also weiterhin auf einer Rille entlang der Treppe geschoben werden.

Auf dieser Rille wird das Velo die Treppe rauf- oder runtergeschoben. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 1. Juli 2019)

Den ursprünglich geplanten grösseren Ausbau des Tunnels inklusive befahrbarer Rampe hat die Stadt inzwischen gestrichen, weil die Anlage nicht mit dem Durchgangsbahnhof kompatibel ist. Im Zusammenhang mit dem neuen Bahnhof prüfe die Stadt auch wieder Standorte für die Veloparkierung, so Kuttenberger. Im Raum steht etwa eine Unterführung mit Velostation zwischen Waldstätterstrasse und Tribschenquartier.

SBB sucht nach Ersatzlösungen

Doch was passiert während der Bauzeit für den Durchgangsbahnhof? Wie erwähnt, dürften rund 2000 Veloparkplätze wegfallen; neben jenen im Posttunnel ist voraussichtlich auch die Velostation beim Uni-Gebäude betroffen. «Die SBB erarbeitet im Rahmen des Vorprojektes für die einzelnen Bauzustände auch Ersatzlösungen für die Veloparkierung und spricht diese Arbeiten mit der Stadt Luzern ab», so Kuttenberger dazu. Die Ersatzlösungen würden gemeinsam mit dem Vorprojekt des Durchgangsbahnhofs voraussichtlich im März 2023 präsentiert.

Der Baubeginn für den Durchgangsbahnhof ist gemäss Bundesamt für Verkehr zwischen 2030 bis 2033 vorgesehen, sofern das Parlament die Mittel dafür spricht.