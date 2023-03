Nachfolge Luzerner Gärtnerei Heini AG hat neue Besitzerin Myriam Della Torre, langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung, übernimmt die Heini AG Blumen Garten Event. Sie folgt auf Lukas Heini, der das Unternehmen in 4. Generation geführt hat.

Die Firma Heini AG Blumen Garten Event in Luzern hat eine neue Besitzerin: Myriam Della Torre übernimmt das Unternehmen rückwirkend per 1. Januar 2023, wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht. Della Torre sei seit 11 Jahren in der Geschäftsleitung des Unternehmens tätig. Sie tritt die Nachfolge von Lukas Heini an, der das Geschäft in vierter Generation geführt hat.

Myriam Della Torre Bild: PD

Die Heini AG Luzern wurde 1915 gegründet und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Gartenbau, Grabpflege und Floristik an. Zudem betreibt das Unternehmen einen Eventbereich, der für Veranstaltungen wie Gedenkessen, Hochzeiten, Privat- sowie Firmenanlässe gebucht werden kann. Insgesamt beschäftigt die Heini AG 30 Mitarbeitende am Standort in Luzern. (tos)