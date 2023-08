Nachtkultur Wo getanznznzt und gefeiert wird: Clubs und Bars laden zum Open Club Day Sie geben einen Einblick hinter die Kulissen und wollen gegenseitiges Verständnis fördern. Darum öffnen die Luzerner Clubs ihre Türen für Neugierige.

Musik, Festivals, Theater, Fasnacht und weiteres: Die Stadt Luzern bietet für Ausgangsfreudige im Vergleich mit anderen Schweizer Städten ein sehr breites und vielfältiges Programm. Nachtschwärmer kommen auch im Ausgang in diversen Clubs und Bars auf ihre Kosten.

Gianluca Pardini, Geschäftsleiter der IG Kultur Luzern. Bild: PD / Luzerner Zeitung

Jene Lokale, die abends und in der Nacht von Ausgangsfreudigen besucht werden, sollen nun an einem speziellen Tag ein Gesicht erhalten und der Bevölkerung nähergebracht werden: Am 23. September findet der Open Club Day statt, wie die Bar und Club Kommission Luzern (BCKL), die unter dem Dach der IG Kultur Luzern geführt wird, mitteilt.

«Wir werden an diesem Tag die Leidenschaft und Faszination für die Ausgangskultur hochhalten», sagt Gianluca Pardini, Geschäftsleiter der IG Kultur Luzern. «Mit dem Open Club Day wollen wir Interessierten einen Einblick hinter die Kulissen des Luzerner Nachtlebens geben», so Pardini.

Führungen und Workshops

Wie das geschehen soll? Insgesamt 25 Clubs und Bars werden an jenem Tag ihre Türen abseits von Veranstaltungen öffnen, damit man selbst vor Ort einen Augenschein nehmen kann, ohne sich ins Nachtleben zu stürzen. So finden an diesem Tag verschiedene Anlässe statt: Beispielsweise gibt es Führungen durch den Südpol und das Neubad und im Madeleine findet ein DJing-Workshop statt. Der Rok Klub zeigt, wie seine Licht- und Effektsteuerung funktioniert, und im Treibhaus geben Bands und Techniker einen Einblick hinter die Kulissen. Das Programm zum Open Club Day wird laufend erweitert.

Das Programm biete spannende Punkte für Interessierte mit verschiedenem Hintergrund: So sollen sich Anwohnende, Personen aus Politik und Behörden, aber auch Partygängerinnen und Partygänger sowie deren Eltern vom Open Club Day angesprochen fühlen.

Weiterer Gedanke hinter dem Tag der offenen Türen: «Wir wollen mit dem Anlass Barrieren abbauen, Verständnis schaffen und uns vernetzen», sagt Pardini. Das sei auch nötig, denn «der Druck auf die Nachtökonomie ist nach wie vor gross.» Immer wieder haben Ausgehlokale beispielsweise mit Lärmbeschwerden zu kämpfen. «Die Verantwortlichen der Betriebe werden an diesem Tag vor Ort sein, damit man mit ihnen in Kontakt treten kann. Haben Anwohnende ein Anliegen, können sie am Tag ganz einfach mit den Betreibern in Kontakt treten», sagt Pardini. Durch den Dialog sollen Probleme gelöst werden, bevor es überhaupt zu einer Eskalation kommen kann.

Mehr Leute im öffentlichen Raum

Dabei sei beispielsweise Lärm nicht ein ausschliesslich von Bars und Clubs verursachtes Problem: «Es ist zwar so, dass immer mehr Leute später in den Ausgang gehen. Tatsache ist aber auch, dass es immer mehr Leute im öffentlichen Raum hat, besonders in warmen Sommernächten. Auch da werden Lärmbeschwerden verursacht», sagt der IG-Kultur-Geschäftsleiter.

Generell sei das Einvernehmen zwischen BCKL-Mitgliedern und den Anwohnenden gut. Pardini verweist auf den Bereich in der Neustadt in der Nähe des Vögeligärtlis, wo sich unter anderem die Lokale Max Bar, Franky oder auch das Schwarze Schaf und das Weisse Schaf befinden: «Mit Lärm und Littering gibt es dort verhältnismässig wenige Schwierigkeiten, seitdem alle zusammenarbeiten.»

«Den Beitrag der Nachtökonomie darf man nicht unterschätzen», wie Pardini sagt. So seien es nicht mehr verrauchte Clubs, wie es sie früher gegeben hat, sondern Lokale mit einem oftmals hochwertigen kulturellen Programm. «Gerade die Coronapandemie hat uns gezeigt, wie gross das Bedürfnis nach Nachtkultur ist und wie wichtig solche Treffpunkte für die sozialen Bedürfnisse der Leute sind.» Umso wichtiger sei es denn auch, dass in der Bevölkerung das Verständnis für die Nacht- und Ausgangskultur gefördert werde.