Nachtleben Rechtsstreit um illegalen DJ: Kantonsgericht hebt Schuldspruch gegen Luzerner Clubbesitzer auf Der Beschuldigte habe einen ausländischen DJ illegal engagiert, urteilte das Bezirksgericht. Die nächste Instanz sieht das anders.

Einem Luzerner Clubbetreiber wurde vorgeworfen, 2019 illegal einen ausländischen DJ engagiert zu haben. Da dieser zu jener Zeit über keine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügte, habe der Betreiber mit dem Engagement gegen das Ausländergesetz verstossen, so die Anklage. Er wurde vom Bezirksgericht im April 2021 zu einer bedingten Geldstrafe von 12’750 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren verurteilt und sollte zudem eine Busse von 2250 Franken zahlen.

Dagegen wehrte er sich. Der Beschuldigte beharrte darauf, den DJ nie angestellt zu haben, es sei lediglich zu einem Probeauftritt gekommen. Er legte Berufung ein, das Kantonsgericht Luzern musste den Fall neu beurteilen. Mit dem Urteil vom 12. Mai, das inzwischen in begründeter Form vorliegt, wurde er nun vollumfänglich freigesprochen.

Das Kantonsgericht Luzern am Hirschengraben. Bild: Pius Amrein

Bei der Verhandlung am Kantonsgericht forderte der Verteidiger einen Freispruch für seinen Mandanten. Für ihn waren die belastenden Aussagen des DJ reine Behauptungen. Mit den Behauptungen, in einem der grössten Clubs der Schweiz mehrmals aufgelegt zu haben, habe dieser seinen Marktwert steigern wollen, so der Verteidiger an der Verhandlung vor Kantonsgericht. Und der Clubbetreiber bekräftigte an der gleichen Verhandlung – wie bereits zuvor am Bezirksgericht –, dass der Brasilianer lediglich einen Probeabend ohne Entgelt bestritten hätte und nicht mehr.

Widersprüchliche Aussagen

Der strittige Punkt war also: Hatte der DJ nun nebst einem Probeauftritt noch weitere Auftritte im Club oder blieb es dabei? Es stand Aussage gegen Aussage. Im nun vorliegenden begründeten Urteil hält das Luzerner Kantonsgericht dazu fest: «Es bestehen erhebliche Zweifel an den Vorwürfen gegenüber dem Beschuldigten, weshalb dieser, gestützt auf den Grundsatz ‹in dubio pro reo› (im Zweifel für den Angeklagten), vom Vorwurf des Beschäftigens eines Ausländers ohne Bewilligung freizusprechen ist.»

Der Freispruch der zweiten Instanz hat zur Folge, dass der Beschuldigte keine Kosten aus den Verfahren zu zahlen hat. Die knapp 6000 Franken Gebühren über alle Instanzen gehen laut aktuellem Urteil zu Lasten des Staates. Zudem werden dem Clubbesitzer für die beiden Verfahren 11'420 Franken vom Kantonsgericht ausbezahlt. Das begründete Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig und kann mit Beschwerde beim Bundesgericht angefochten werden.