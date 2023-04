Erstmals seit 2019 In Kriens findet dieses Jahr wieder eine Bundesfeier statt Nach Absagen aufgrund der Pandemie und der knappen Finanzen wird der Anlass im Parkbad wieder belebt.

Erstmals seit 2019 führt die Stadt Kriens dieses Jahr wieder eine Bundesfeier durch. Das schreibt der Stadtrat in seinem Bericht zu einem Postulat von Simon Solari (Grüne), der die Wiederbelebung des Anlasses gefordert hat. Dieser werde wie früher im Parkbad stattfinden, allerdings am 31. Juli statt am 1. August.

2020 und 2021 sei eine Durchführung wegen Corona nicht möglich gewesen, schreibt der Stadtrat. «Im Budget 2022 war aufgrund von Sparmassnahmen kein Betrag für eine Bundesfeier eingestellt.» Ein Versuch, kurzfristig eine kostenneutrale Feier zu organisieren, sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen. (std)