Neubau geplant Baufirma Eberli kann Mantelnutzung des Luzerner Eisstadions realisieren Die Eberli AG erhält für das Projekt den Unterbaurechtsvertrag. Ende Jahr soll der «hochstehende» Architekturwettbewerb starten.

Damit in Luzern weiterhin Eissport betrieben werden kann, braucht das Regionale Eiszentrum Luzern (REZ) eine Mantelnutzung. Nun ist klar, wer diese auf dem rund 2500 Quadratmeter grossen Areal zwischen dem Eisstadion und der Tribschenstrasse realisieren kann: Die Eberli AG hat für den Neubau den Zuschlag erhalten, wie das REZ am Dienstag mitteilte. Der REZ-Verwaltungsrat habe Eberli aus sechs Interessenten ausgewählt.

Auf diesem Areal kommt der Neubau zu stehen. Bild: PD

Ausschlaggebend waren neben der lokalen Verankerung von Eberli AG mit Sitz in Sarnen deren Erfahrung in Projekten zur Finanzierung von Sportinfrastrukturen sowie in Projekten, die in enger Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand entwickelt und realisiert werden – darunter etwa die Swisspor-Arena in Luzern und die Pilatus Arena in Kriens.

Jährlich 620'000 Franken Baurechtzins

Das REZ besitzt auf der erwähnten Parzelle ein Baurecht von der Stadt Luzern. Dieses vergibt sie im Unterbaurecht an die Eberli AG. Der Stadtrat hat dies genehmigt. Eberli AG wird ab Inbetriebnahme des Gebäudes einen jährlichen Baurechtszins von 620‘000 Franken an die Stadt bezahlen. Im Gegenzug wird die Stadt dem REZ einen jährlichen Beitrag von 300’000 Franken. Dieser Beitrag decke einen wesentlichen Teil des strukturellen Defizits des REZ.

Als nächster Schritt werden die Rahmenbedingungen für einen «hochstehenden Architekturwettbewerb» erarbeitet. Dazu gehört auch, dass die künftigen Nutzungen sowie Flächen- und Raumbedürfnisse des Gebäudes definiert und Erschliessungsfragen geklärt werden. Der Wettbewerb startet nach heutigem Planungsstand Ende 2023. (hor)