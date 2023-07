Neues Festival Rund 250 Helfende bei Luzern Live – «Sie sind das Herz unseres Festivals» Mit Luzern Live beginnt am Donnerstag das Nachfolgeformat des Blue Balls Festival. Damit der Anlass überhaupt funktioniert, braucht es viele Helfende.

Dekoleiterin Miriam Schlüssel bei den Aufbauarbeiten zum Festival. Gianni Walther (Luzern, 18. 7. 2023)

In Luzern beginnt am Donnerstag das Musikfestival Luzern Live. Während zehn Tagen treten in Luzern diverse Künstlerinnen, Künstler und Bands auf. Nach dem Aus für das Blue Balls Festival ging es sehr schnell: Innerhalb von kurzer Zeit stellten die Booking-Agenten von Luzern Live das musikalisches Programm zusammen. Doch die Arbeit beschränkt sich keineswegs nur auf das Programm: Die gesamte Event-Technik, die Gastroangebote, die Logistik, das Ticketing und vieles mehr mussten sorgfältig organisiert werden.

«Während des Festivals sind für uns neben den professionellen Mitarbeitenden rund 250 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Sie sind das Herz unseres Festivals», sagt Nicole Balmer, Personalverantwortliche bei Luzern Live. «Bei einem solchen Grossanlass gib es viele Aufgaben zu erledigen: An den Bars müssen Getränke ausgeschenkt werden. Dafür benötigt es auch ständig Nachschub», so Balmer. Weiter müssen das Ticketing und Infostände betreut werden, es braucht Personal für Zugangskontrollen und den Verkauf von Merchandise und vieles mehr.

Die Verkaufsstände erhalten den letzten Schliff. Gianni Walther (Luzern, 18. 7. 2023)

Suche nach Helfenden war aufwendig

Alleine in der Gastronomie sind laut Balmer rund 120 Personen im Einsatz, bei der Logistik sind es rund 50 und beim Ticketing gegen 40. Die Suche nach all den Helfenden gestaltete sich nicht ganz einfach: «Unser Festival ist neu und wurde kurzfristig angesagt. Man wusste lange nicht, dass Luzern Live stattfinden wird. Dementsprechend hat auch niemand auf uns gewartet», sagt die Personalverantwortliche.

«Wir mussten einen grossen Aufwand betreiben, um all die Helfenden auftreiben zu können.» Ein Teil der Helfenden habe bereits Erfahrung, viele weitere mussten zuerst geschult werden. Damit ist es jedoch noch nicht getan: «Die Helferinnen und Helfer sollen sich auch zugehörig fühlen. Da muss man auch einen gemeinsamen Teamgeist aufbauen können», sagt Balmer. Dazu zählen nicht nur eine faire Entlöhnung, sondern auch die Ausrichtung eines Helferanlasses sowie gelegentliche gemeinsame Feierabendbiere. «Unser Ziel ist es, dass sich unsere Mitarbeiter wohl und geschätzt fühlen, Spass haben und gerne bei uns mitwirken.»

Ziel der Luzern-Live-Organisatoren ist es, dass möglichst viele Helfende auch künftig wieder im Einsatz stehen. «Da unser Festival neu ist, muss viel Know-how aufgebaut werden. Darauf würden wir gerne auch in kommenden Jahren zurückgreifen können», sagt Balmer. Gleichzeitig seien Rückmeldungen der Helfenden wertvoll: «Einige neue Aufgaben werden sich während des Festivals wohl erst dadurch ergeben.»

«Eine neue Herausforderung»

«Ich finde, es ist ein toller Anlass», sagt Talitha Rüegg, 21, eine der vielen Helferinnen beim Festival. «Ich kenne bereits einige der Organisatoren. Dadurch bin ich zum Festival gestossen. Mir gefällt die Stimmung bei solchen Festivals im Sommer, da helfe ich auch gerne mit und unterstütze das Festival», sagt sie. Als Mitarbeiterin wird sie während des Festivals bei einer Bar im Einsatz sein. «Ich freue mich auch schon darauf, dort neue Leute kennenzulernen.»

Erfahrung hinter der Bar hat sie bereits: «Ich habe schon öfter im Rok Klub und bei einem Weihnachtsmarkt an der Bar gearbeitet», sagt Rüegg. Weiter war sie früher als Aushilfe in einem Restaurant tätig. Bei der ganzen Hektik, die bei grossem Andrang aufkommen kann, wird sie sich trotzdem hie und da eine Pause gönnen können: «Einige Schichten habe ich frei. Da werde ich das Festival voll und ganz geniessen», sagt sie.

Die Kühlschränke stehen schon bereit. Gianni Walther (Luzern, 18. 7. 2023)

Ebenfalls im Dienst sein wird Ghislain Berends, 45. Er ist als Chef Backoffice und Logistik dafür zuständig, dass an den Bars genügend Getränke vorhanden sind. «Ich habe zwar bereits 25 Jahre Erfahrung in der Gastronomie, aber das wird sicher eine neue Herausforderung», sagt er.

Berends, der vor 22 Jahren in die Karibik ausgewandert ist, hilft während seiner Ferien am Festival mit: «Da kann ich mir etwas dazuverdienen, um die Ferien zu finanzieren.» Berends kann sich gut vorstellen, auch nächstes Jahr mitzuhelfen: «Ich fand früher schon das Blue Balls Festival cool. Es ist supertoll, dass es nun wieder ein ähnliches Festival gibt.»