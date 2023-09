Neues Filialkonzept Lidl eröffnet beim Horwer Bahnhof am Donnerstag seine neuste Filiale Der Discounter bietet in der neuen Überbauung Moyo auf rund 800 Quadratmetern über 2000 Produkte an.

Die Horwerinnen und Horwer können ab Donnerstag, 28. September, ihre Einkäufe im Dorf nun auch bei Lidl tätigen. Der Discounter bietet in der neuen Überbauung Moyo an der Allmendstrasse 3 beim Bahnhof auf rund 800 Quadratmetern über 2000 Produkte an. Laut Medienmitteilung hat Lidl hier sein neues Filialkonzept umgesetzt – etwa mit der Früchte- und Gemüseabteilung, die den Eindruck eines Marktplatzes erwecken soll.

Der Eingang zum neuen Lidl an der Allmendstrasse in Horw. Bild: Lidl

Für die Kundschaft stehen im Untergeschoss 58 Parkplätze zur Verfügung. Busse und Züge halten zudem quasi vor der Eingangstüre. Lidl schuf 20 bis 25 Arbeitsplätze. Horw ist die schweizweit 173. Filiale – und die Expansion geht weiter. So ist etwa in der Krienser Hofmatt ein Geschäft geplant. (hor)