Neues Luzerner Theater Fachverein nimmt Wettbewerb in Schutz: «Es kann nicht sein, dass es an uns Architekten scheitert» Der SIA Zentralschweiz kritisiert die eigenen Mitglieder, die Beschwerden gegen den Juryentscheid zum neuen Luzerner Theater eingereicht haben. Aus Sicht des Vorstands seien die Vorwürfe «aus der Luft gegriffen».

Das Siegerprojekt des neuen Luzerner Theaters sorgt nicht nur in der Bevölkerung für Meinungsverschiedenheiten. Auch unter Architektinnen und Architekten scheiden sich die Geister. Selbst das Wettbewerbsverfahren zieht Kritik auf sich: Wurde hinreichend klar gemacht, ob das alte Theater abgerissen werden darf? Wurde der Perimeter – besonders in die Tiefe – zu schwammig definiert?

Entsprechend haben mehrere unterlegene Architekturbüros Beschwerde gegen den Juryentscheid eingereicht. Fünf von ihnen sind laut Stadt Luzern noch hängig. Unsere Zeitung hat sich bei einer Akteurin erkundigt, die sich mit Wettbewerbsverfahren bestens auskennt: die Zentralschweizer Sektion des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA).

In einem Positionspapier, das unserer Zeitung vorliegt, kontert der Zentralschweizer SIA-Vorstand Aussagen aus den eigenen Reihen. Das Gremium nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: «Dass einzelne SIA-Mitglieder ihre schwach begründete Verfahrenskritik lautstark in der Öffentlichkeit austragen, untergräbt das Wettbewerbsresultat und zollt wenig Respekt gegenüber Veranstalterin und Siegerprojekt.» Im Interview erklären Präsident Patrick Ernst und Vorstandsmitglied Reto Durrer ihre Haltung näher.

Patrick Ernst (links), Präsident des SIA Zentralschweiz, und Vorstandsmitglied Reto Durrer nehmen das Verfahren zum neuen Luzerner Theater in Schutz. Bild: Pius Amrein (Luzern, 21. 4. 2023)

Einzelne SIA-Mitglieder haben Beschwerde gegen den Juryentscheid zum neuen Luzerner Theater eingereicht. Der Vorstand des SIA Zentralschweiz geht ziemlich hart mit ihnen ins Gericht. Weshalb?

Patrick Ernst: Es ist natürlich das gute Recht jener Teilnehmer, Beschwerde einzureichen. Wir wollen auch nicht den Entscheid des Kantonsgerichts vorwegnehmen. Das Positionspapier ist nicht verfasst worden, um das laufende Beschwerdeverfahren zu beeinflussen. Unserer Auffassung nach sind die in den öffentlichen Medien geführten Kritikpunkte am Wettbewerb jedoch aus der Luft gegriffen. Wir wollten deshalb innerhalb der Fachkreise eine klare Haltung einnehmen. Die kritikführenden Personen blicken mit einer Lupe auf das Wettbewerbsprogramm und lesen nur das, was sie lesen wollen. Die Unruhe und Verunsicherung unter Fachleuten war sehr gross. Mit der Mitteilung konnten wir zur Stabilität und Ruhe beitragen und die Diskussion wieder auf fachliche Inhalte lenken.

Was meinen Sie mit Kritik, die aus der Luft gegriffen ist?

Ernst: Zum Beispiel wird behauptet, das Programm habe einen Abriss des alten Theaters gefordert. Das ist evidenterweise falsch. Auch die Behauptung, dass der Perimeter in die Tiefe unklar war, stimmt nicht. Das lässt sich alles im Programm nachlesen. Auch die Kritik, nicht alle eingereichten Projekte seien physisch ausgestellt worden, greift zu wenig. Während der Pandemie haben sich die Standards geändert, digitale oder hybride Ausstellungen wurden faktisch zur Regel. Die Stadt stellte zwar bloss die zwölf rangierten Projekte aus, dokumentierte aber mit Filmmaterial und einer Homepage den ganzen Prozess und alle Wettbewerbsbeiträge in einer noch selten erfahrenen Qualität.

Reto Durrer: Hinzu kommt, dass Büros mit ihrer Teilnahme dem Programm zustimmen. Im Nachhinein alles infrage zu stellen, ist widersprüchlich. Nur schon, dass ganze 128 Büros teilgenommen haben, zeigt die breite Akzeptanz dieses Verfahrens.

Das mag alles stimmen, aber was kümmert das den SIA Zentralschweiz?

Durrer: Scheitert das Verfahren an den Beschwerden, so fürchten wir, dass es die Wettbewerbs- und Baukultur in der ganzen Schweiz schwächen könnte. Beschwerden gegen Juryentscheide sind zwar rechtlich möglich, kommen aber eher selten vor. Wenn künftig jeder Entscheid angefochten, blockiert und verzögert werden kann, könnte das die Bereitschaft für solche Verfahren beeinträchtigen. Die rangierten Büros des Theaterwettbewerbs warten noch immer auf ihr Preisgeld.

Ernst: Hinzu kommt, dass der SIA Schweiz das Wettbewerbsprogramm zum neuen Luzerner Theater vor dem Verfahrensstart gesichtet und geprüft hat. Das Programm wurde nach Zürich geschickt und hat sozusagen das SIA-Gütesiegel erhalten. Wenn nun im Nachhinein leichtfertig Misstrauen gesät wird, entsteht eine Atmosphäre der Unsicherheit.

Haben Sie das Positionspapier von sich aus verfasst?

Durrer: Ja. Wir haben es an unsere Mitglieder, aber auch an weitere Planerverbände sowie die Stadt Luzern verschickt. Damit wollen wir signalisieren, dass wir absolut hinter dem gewählten und durchgeführten Verfahren stehen.

Wie breit abgestützt ist Ihre Verteidigung des Wettbewerbsverfahrens?

Ernst: Wir haben mit über 20 Kolleginnen und Kollegen gesprochen, teils auch ausserhalb des Vereins. Der Konsens ist sonnenklar: Er lautet, dass der Wettbewerb sorgfältig und vorbereitet und vorbildlich durchgeführt wurde.

Will sich der SIA Zentralschweiz in einen demokratischen Volksentscheid einmischen?

Durrer: Keinesfalls. Wir wollen einfach falsche Aussagen aus Architektenkreisen widerlegen. Das Volk wird entscheiden. Aber es kann nicht sein, dass es von vornherein an uns Architekten scheitert. Das sage ich als einer, der mit seinem Büro am Wettbewerb teilgenommen hat und in der ersten Stufe ausgeschieden ist.

Haben Sie mit den SIA-Mitgliedern, die Beschwerde erhoben haben, gesprochen?

Ernst: Mit zwei von ihnen, ja. Es war ein konstruktiver Austausch, aber wir konnten uns inhaltlich nicht finden.

Durrer: Ich glaube, die entsprechenden Personen sind sich nicht bewusst, was sie durch ihre Beschwerden auslösen. Wir empfinden ihr Handeln als heikel und kontraproduktiv. Sie erweisen dem Wettbewerbswesen, welches wir als wichtigen Grundpfeiler der Schweizer Baukultur erachten, einen Bärendienst.

Sie befürchten offenbar vor allem, dass der hehre Status von SIA-Wettbewerben angekratzt wird.

Ernst: Wir setzen uns ganz allgemein für den Architekturwettbewerb in der Zentralschweiz ein. Die Bereitschaft, solche Verfahren offen und niederschwellig durchzuführen, ist nicht immer von Anfang an gegeben. Manchmal braucht es Überzeugungsarbeit. Tatsache ist, dass sorgfältig durchgeführte Wettbewerbsverfahren für Qualitätsarchitektur in der Schweiz sorgen.

Der Erstentwurf des neuen Luzerner Theaters sorgt für Wirbel. Visualisierung: PD

Ist das neue Luzerner Theater von Ilg Santer ebenfalls ein Beitrag zu dieser Qualitätsarchitektur?

Ernst: Ich finde, ja. Natürlich gibt es noch Überarbeitungspotenzial, aber das hat jeder erste Entwurf.

Durrer: Ich bin überzeugt, dass Ilg und Santer die schwierige Aufgabe am smartesten gelöst haben. Die Redimensionierung, welche die Stadt anstrebt, begrüssen wir aber auch.

Ist es nicht inkonsequent, jetzt noch so viele Änderungen am Siegerprojekt anzubringen?

Ernst: Nein. Das gehört zum üblichen Ablauf, gerade wenn es sich um ein derart komplexes Projekt handelt. Die Identität des Wettbewerbsprojektes muss trotz aller Überarbeitungen gewahrt werden.

Kürzlich hat SP-Grossstadtrat Simon Roth einen Vorstoss eingereicht, der die SIA-Ordnungen zur Beschaffung von Planungsleistungen und für Wettbewerbsverfahren kritisch hinterfragt. Er stört sich unter anderem daran, dass sie nicht gratis zugänglich sind. Sie kosten um die 70 bis 192 Franken.

Ernst: Ich kann Roths Kritik durchaus nachvollziehen. Der SIA hat ja ein Interesse daran, dass die Wettbewerbsordnung möglichst breite Anwendung finden. Insofern könnte es dem SIA selbst entgegenkommen, sie frei zugänglich zu machen – gerade wenn es um öffentlich relevante Vorgaben geht. Wir diskutieren das Anliegen mit Vorstand und Geschäftsstelle des SIA Schweiz.

Durrer: Von Roths Vorschlag, dass die Stadt Luzern eine eigene Ordnung ausarbeitet, raten wir aber dringend ab. Das würde zu einem unübersichtlichen Wildwuchs führen.