Europacup FCL-Kaderwert markant höher als von Djurgarden – doch Luzerns Bester Ardon Jashari spielt nicht

Der FC Luzern erlebt einen holprigen Saisonstart, nachdem seinem Schlüsselspieler Ardon Jashari der Übertritt zum FC Basel verwehrt wurde. Beim 0:0-Remis in Winterthur fehlt er. Der WM-Teilnehmer von Katar wird auch nicht mit dem Team von Mario Frick in der Conference-League-Quali am Donnerstag gegen Djurgarden antreten.