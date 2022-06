Luzerner Trottoir-Ticker Entenfamilie auf dem Weg Richtung Reuss ++ Soldaten-Gedenkstätte wird konkret ++ neue Details zur Markthalle Verblüffendes, Lustiges, Absurdes, Spannendes und Originelles: In diesem Ticker finden Sie ab sofort und regelmässig die etwas anderen Anekdoten, die im Grossraum Luzern zu reden geben.

Gänsesägermutter mit Jungen Richtung Reuss unterwegs Gänsesäger mit Nachwuchs. Symbolbild: Leserreporter In Luzern ist ein Gänsesäger-Weibchen mit ihren Jungen auf dem Weg Richtung Reuss. Der Kulturhof Hinter Musegg meldet dies auf seinem Instagramkanal. Falls Sie der kleinen Familie begegnen, sollten Sie Abstand halten und die Tiere ans Gewässer begleiten. Unter keinen Umständen sollten Sie die Jungen im Wasser ohne Mutter aussetzen, da diese so an Unterkühlung sterben könnten. Hoffen wir, dass die süsse Familie es unbeschadet in die Reuss schafft! (rad) Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kulturhof Hinter Musegg (@kulturhofhintermusegg)

Geplante Gedenkstätte für verstorbene Soldaten in Luzern wird konkret Auf der Luzerner Allmend, unmittelbar beim Armee-Ausbildungszentrum (AAL) plant die Schweizer Armee eine Gedenkstätte für im Dienst verstorbene Soldatinnen und Soldaten. Der eigentliche Gedenkort wird von weitem sichtbar mit einer hohen Messingstele gekennzeichnet sein. Dort, auf jener Wiese, weist seit einigen Tagen ein Mast auf die künftige Stele hin. Auch die geplante Absenkung der Wiese ist mit einer Absperrung nachgezeichnet. Laut einer Infotafel daneben wird das Baugespann Anfang Juli wieder zurückgebaut. Die Infotafel beim AAL, rechts dahinter sind die Absperrungen für die Absenkung der Wiese und ganz rechts im Bild der Mast zu sehen. Bild: hor Der Gedenkort wird frühestens 2023 eingeweiht und kann dereinst für Veranstaltungen genutzt werden, aber auch im «kleinen, intimen Kreis in Begleitung der Armeeseelsorge». Durch die öffentliche Zugänglichkeit wird er zudem für die individuelle Einkehr offenstehen. Die Gesamtkosten betragen rund 1,3 Millionen Franken.

Neue Details zur geplanten Markthalle im Bahnhof Luzern So soll der Eingangsbereich der Markthalle aussehen. Bild: Visualisierung ISZ Management Dort, wo bis vor Kurzem das Modehaus Kofler im Bahnhof Luzern eingemietet war, eröffnet im Herbst eine neue Markthalle. Jetzt liegt das Baugesuch für den Umbau des Lokals im Untergeschoss des Bahnhofs vor. Demnach soll die Markthalle ein breites Sortiment an Frischprodukten (darunter Fleisch, Fisch, Backwaren und Milchprodukte) sowie kleine Snacks (Sandwichs, Birchermüesli etc.) anbieten. Einzelne Lebensmittel werden vor Ort zubereitet - auch das Brot wird direkt im Laden gebacken. Es gibt sowohl eine bediente Theke als auch einen Selbstbedienungsbereich. Ganz unbedient bleiben dabei die Kassen: Bezahlt wird jeweils an Self-Checkout-Stationen.

Diese Warenannahme ist schiefgelaufen In den vergangenen Tagen ist beim Einkaufszentrum Ladengasse in Ebikon ein Parkfeld gelb angemalt worden. Dabei ist den Arbeitern beim Aufbringen der Buchstaben ein kleiner Fehler unterlaufen. Finden Sie ihn? Bild: rem (Ebikon, 27. Mai 2022) Im letzten Sommer sorgte ein Schreibfehler auf der Sälistrasse in der Stadt Luzern für Schmunzeln: Schreibfehler bei der Markierung auf der Sälistrasse. Bild: jem (1. August 2021) Kennen Sie selber auch kuriose Markierungen oder fehlerhafte Schilder mit einem Bezug zu unserer Region? Dann schicken Sie ein Bild davon an online@luzernerzeitung.ch. Nachfolgend eine Auswahl einiger kurioser Schilder und Markierungen im Kanton Luzern: 20 Bilder 20 Bilder Eschholzmatt auf dem Ortsschild beim Bahnhof ist falsch geschrieben. Bild: Roger Rüegger

Photo Münsingen Award 2022 geht an Luzerner Gruppe Das Siegerteam mit Daniel Schwander, Daniel Hänni, Tiziana Wiederkehr und Kari Amstutz konnte mit dem Sieger-Tableau «Last Call» überzeugen. Bild: PD Insgesamt 50 Teams aus der ganzen Schweiz haben beim jährlichen Wettbewerb um den «Photo Münsingen Award» mitgemacht. Das diesjährige Thema war «Abstrakt», wie Photo Münsingen in einer Mitteilung schreibt. Schlussendlich konnte das «Fototeam Luzern» die Jury von ihrem Projekt überzeugen. Die Gruppe besteht aus motivierten Fotografinnen und Fotografen, die ihre Leidenschaft teilen: «Unser gemeinsames Ziel ist es, gute Fotos zu machen und uns weiterzuentwickeln.» (rad)

Statisten für Serie «Der Scheich» gesucht Bald finden im Raum Luzern nach dem Tatort «Die Musik stirbt zuletzt» erneut Dreharbeiten unter der Leitung von Regisseur Dani Levy statt, diesmal für die Paramount+-Serie «Der Scheich». Die Filmemacher suchen daher wieder Statistinnen und Statisten, die Lust haben, in die «luxuriöse Scheinwelt eines Scheichs» einzutauchen. Gedreht wird unter anderem bei der St. Charles Hall in Meggen und diversen Luxushotels in der Stadt Luzern, wie aus dem Aufruf der Filmemacher, der am Donnerstagvormittag per E-Mail an ehemalige Tatort-Statisten verschickt wurde, hervorgeht. «Der Scheich»: Ein tragisch komischer Betruf in 8 Episoden nach einer wahren Geschichte, wie es heisst. Bild: PD Wer interessiert ist, vor der Kamera in die Rolle von noblen Hotelgästen oder Nationalräten zu schlüpfen, kann sich auf beim Casting-Anbieter der Produktion als Statist oder als Statistin für das Projekt «Scheich» einschreiben. Wer sich schon registriert hat, müsse lediglich ein Mail mit Betreff «Der Scheich – ich wäre gerne dabei» an action@backgroundaction.ch senden. Die Serie, die in der Schweiz und Baden-Württemberg spielt, soll dereinst in acht Folgen à 45 Minuten ausgestrahlt werden. Mehr Informationen zum Inhalt und den Schauspielern des Filmprojekts gibt es hier.

Jungtiere im Hirschpark Luzern Im über 400-jährigen Wildtierpark auf Reussport - dem Hirschpark Luzern - hat es diesen Mai bereit viermal Nachwuchs gegeben. Die Jungtiere werden von der Hirschpflegerin oder dem Hirschpfleger umsorgt und beobachtet. Der Hirschpark Luzern wird seit 2008 privat finanziert. Der gemeinnützig organisierte Verein «Freunde des Hirschparks Luzern» sorgt für das Einsammeln von Spendengeldern. Mit den vier Mai-Jungtieren gibt es nun wieder die Möglichkeit einer Jungtierpatenschaft, wie der Verein mitteilt. Damit wird die artgerechte Betreuung finanziert. (sam)

An der ehemaligen Bushaltestelle Rotseestrasse hat es sich ausparkiert Einige mögen sich noch erinnern: Bis 2010 gab es im Maihof-Quartier eine Bushaltestelle namens Rotseestrasse. Weil diese nur schwach benutzt wurde (300 Fahrgäste/Tag), wurde sie aufgehoben. Eine Petition aus dem Quartier, die sich gegen die Schliessung wehrte, brachte keinen Erfolg. Immerhin wurde der Name Rotsee daraufhin in die benachbarte Haltestelle Maihofmatte integriert - diese heisst seither «Maihofmatte-Rotsee». Die Busbucht der ehemaligen Haltestelle stadtauswärts blieb immer bestehen und diente Autos und Cars zum kurzen Anhalten. Doch damit ist jetzt Schluss. In dieser Woche wurde in der Busbucht eine Sperrfläche aufgemalt. Das bedeutet: Das Befahren ist jetzt streng verboten. (rk) Sperrfläche in der Busbucht der früheren Haltestelle Rotseestrasse entlang der Maihofstrasse. Bild rk

Lebensturm für den Landschaftspark Friedental Pisa hat seinen schiefen Turm, New York die Freiheitsstatue, Paris seinen Eiffelturm – und der Landschaftspark Friedental bald seinen eigenen Lebensturm. Dieser punktet dabei nicht nur mit seinem Aussehen, sondern schafft gleichzeitig Lebensräume für Nützlinge, welche zur ökologischen Vielfalt beitragen. Erstellt wird das vier Meter hohe Insektenhotel mithilfe von blinden und sehbehinderten Menschen sowie jungen Tüftlerinnen und Tüftlern. Ermöglicht wird das Lebensturm-Projekt durch die AKS-Stiftung, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Gebaut wurden bisher 23 Türme in der ganzen Innerschweiz. Nun folgt am Samstag, 21. Mai, zwischen 10 und 16 Uhr das letzte Exemplar. Lebenstürme sind übrigens schon länger gefragt. So verdient ein Luzerner Bauer etwa sein Geld damit. (lga) Der Lebensturm ist ein vier Meter hohes Insektenhotel. Quelle: PD

Papierflugi-Meisterschaft findet wieder statt Am Samstag, 21. Mai, findet nach zweijährigem Unterbruch die 13. Papierflugi-Meisterschaft im Vögeligärtli statt. Bei Regen wird der Wettstreit in der Säli-Turnhalle ausgetragen. Die Meisterschaft startet um 14 Uhr – einschreiben im Turnierbüro kann man sich ab 13 Uhr. Die Preisverleihung findet schliesslich um 16 Uhr statt. Die Papierflieger können mitgebracht oder vor Ort gebastelt werden. Papier und Falthelferinnen stehen zur Verfügung. Die Kategorien «Weitflug» und «Design» sind in Kinder und Erwachsene unterteilt. Zu gewinnen gibt es viele tolle Preise, schreibt der Quartierverein Hirschmatt-Neustadt in einer Mitteilung. Der Verein erwartet über 150 Pilotinnen und Piloten. Alle Informationen und eine Bastelanleitung finden sie hier. An der vergangenen Papierflugi-Meisterschaft haben Kinder und Erwachsene um die Preise gekämpft. Bild: PD

Seeüberquerung: Hälfte der Startplätze bereits vergeben Am 21. August ist es wieder so weit: Die Seeüberquerung vom Lido Luzern in die Tribschen-Badi findet statt. Insgesamt sind 600 Startplätze zu vergeben. Das Anmeldeportal ist seit dem 7. Mai offen – bereits ist die Hälfte der Startplätze vergeben. Wer sich einen Startplatz sichern will, soll sich in den nächsten Tagen noch anmelden. Das Anmeldeformular für den grossen Sportanlass finden Sie hier. (zfo/cn)

Nicht aufhören Am Samstag, 14. Mai, bietet die Stadt Luzern aktiven Menschen im AHV-Alter eine Veranstaltung in der Kornschütte. Mit dabei: Medienunternehmer Roger Schawinski, Historikerin Heidi Witzig sowie Urs Truttmann, Leiter der Abteilung Digital. Ebenfalls an Bord sind Journalist Beat Vogt und die Clowns der Compagnia Due. «Aufhören? – Unerhört» ist das Motto des diesjährigen Marktplatzes. Die Stadt fragt denn auch in ihrer Mitteilung zum Anlass: Was, wenn man sich weigert aufzuhören? Ist es ungehörig, wenn Grossmütter für ihre Sache auf die Strasse gehen? Über 30 Institutionen zeigen an ihren Marktständen, wo freiwillige Mitarbeit von Seniorinnen und Senioren gefragt ist und wo sie Beratung oder Unterstützung finden. Die vollständige Liste finden Sie hier. (zfo)

Indiana Jones und das Vorprojekt Durchgangsbahnhof Ab heute Montag wird im Luzerner Seebecken erneut gegraben. Die Tauchgänge mit Bohrungen sollen Aufschluss darüber geben, ob und wo archäologisches Schichtmaterial vorhanden ist. Die Abklärungen hängen mit dem Vorprojekt des Durchgangsbahnhof zusammen, schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Bei der zweiten Etappe der Bohrungen, welche mehrere Tage dauert, werden zwei Taucher der Unterwasserarchäologie Zürich im Bereich vor der Schiffsstation Bahnhofquai von Hand Bohrungen durchführen. Ein Taucher mit Handbohrer an der Arbeit. Bild: Tauchsportgruppe Poseidon Luzern/ Paul Bründler Der Durchmesser der Bohrungen liegt bei knapp 3 cm, die maximale Tiefe beträgt 2,5 Meter. Die Taucher werden von einem Einsatzboot begleitet. (zfo)

Stadt Luzern plant sieben Pop-up-Parks Bei diesem Pop-up-Park konnte man im Sommer 2020 neben der Pauluskirche «Vier gewinnt» spielen. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 24. Juli 2020) Wie bereits 2020 und letztes Jahr sollen auch in diesem Sommer sogenannte Pop-up-Parks den Strassenraum aufwerten. Geplant sind insgesamt sieben temporäre kleine Begegnungsplätze, wie aus einem Baugesuch der Stadt Luzern hervorgeht. Realisiert werden diese von Privatpersonen. Die Stadt hat im Januar die Bevölkerung dazu aufgerufen, Bewerbungen für die Errichtung von Pop-up-Parks einzureichen. Für diese werden Parkplätze oder sonstige leerstehende öffentliche Flächen vorübergehend umgenutzt. In der Regel entstehen Sitzgelegenheiten, Mini-Gärten oder Spielmöglichkeiten. Dieses Jahr sind folgende Standorte vorgesehen: Baselstrasse 21 (Trottoir vor Sentitreff, Juni bis September), Kaufmannweg 29 (Juni bis Juli), Busschleife Maihof (Juni bis Juli), St.-Karli-Strasse (unterhalb des Hauses Spitalstrasse 91a, Juni bis Juli), Unterlacherstrasse 29 (Juni bis September), Büttenenstrasse 23 (August bis September) und Hirschmattstrasse (Ecke Waldstätterstrasse, August bis September). (std) Quelle: Baugesuch der Stadt Luzern

Vielerlei Wein im Helvetiagärtli Frühling ist, wenn sich Luzernerinnen und Luzerner nach Feierabend im Helvetiagärtli zum Apéro treffen. Dort eröffnet diese Woche eine neue Weinbar – ab sofort als Provisorium, ab Juni ganz. Sie heisst «Glou Glou». Der Geschäftsführer Christian Gujan leitete zuletzt die Kunsthaus-Bar in Zürich, davor unter anderem das Luzerner Restaurant Lucide im KKL. Auf der Karte der Weinbar stehen klassische Tropfen, aber auch Natur- und Orangenweine sowie Champagner und Schaumweine. Es wird auch Häppchen geben: Salametti, Fleischchäsbrötli und marinierter Ziegenkäse ebenso wie vegane Salami aus Fenchel und Karotten und Randen-Bresaola. Die Zutaten stammen vorwiegend aus der Region. Gastgeber Christian Gujan (links) und Robert Zupan, Inhaber der Rockservice AG vor dem neuen Lokal. Bild: Rawport Studios Hinter dem Glou Glou steht die Rockservice AG, die das Burger- und Steakrestaurant Wolf ebenso führt wie die Pizzeria La Bestia, das Lido Beach House sowie die Restaurants Portofino und Cosmo. (lil)

Die oRIGInale starten in die 11. Sommersaison Aufgrund ihrer roten Jacke sind die «Originale» einfach erkennbar. Bild: PD Auf dem Rigi Känzeli organisierte die RigiPlus AG am 28. April einen Eröffnungsevent. Dabei wurde zusammen gegrillt, gelacht, diskutiert und innegehalten, wie die diese in einer Mitteilung schreibt. Die oRIGInale ist eine Gruppe aus 24 freiwilligen Liebhabern, die den Besucherinnen und Besuchern Erklärungen und Tipps abgeben. Auch spannende Geschichten können erwartet werden. Die Sommersaison wurde seit 2012 zum elften Mal auf diese Weise eröffnet. (rad)

Die Deutschen kommen nach Luzern Luzerner Läuferinnen und Läufer erhalten am diesjährigen Stadtlauf Konkurrenz aus Potsdam: Die Stadt aus Deutschland wird heuer als Gaststadt nach Luzern eingeladen. Damit ist sie die erste ausländische Stadt, die in dieser Form auftreten darf. Möglich macht dies die vor 20 Jahren entstandene Städtepartnerschaft zwischen Luzern und Potsdam. Potsdamer Lauftalente sind deswegen seit Beginn der Städtepartnerschaft aktiv am Luzerner Stadtlauf dabei, wie die Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. Nun aber gibt es ein besonderes Highlight: So rennen am «Happy-Runners-Lauf» nicht nur junge Lauftalente, Schülerinnen und Schüler, sondern auch Politiker mit. Darunter etwa der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert. Dieser darf sich um 17:10 Uhr denn auch gleich mit dem Luzerner Stadtpräsident Beat Züsli (SP) messen. Dabei gibt es auch für Sportmuffel etwas zu gewinnen: Am Potsdamer Infostand beim Luzerner Theater können Interessierte mit etwas Glück einen Aufenthalt in der Stadt ergattern. (lga)

Braukünstler laden zum Braufest Am Samstag, 30. April, organisiert Eichhof nach zweijähriger Pause wieder ein Brauereifest. Geplant sind «Tasting-Workshops» und «Meet & Greets» mit den Braukünstlern, wie es in einer Medienmitteilung heisst. In einem offenen Sudhaus mit Beschreibungen zum Brauprozess können Gäste «tief in die Welt der Braukunst» eintauchen. Die Veranstaltenden wollen eine «Markt­atmosphäre» mit Streetfoodständen, Strassenkünstlerinnen und lokalen ­Musikern schaffen. Start ist um 12 Uhr in der Brauerei. Der Eintritt ist frei. Musikalisch sorgen die Luzerner Nachwuchsband Taktlos (ab 14 Uhr) sowie die gestandene Luzerner Kult-Band Mothers Pride (ab 18 Uhr) für Unterhaltung. Weiter werden Tattoo-Artistin Carmela Sullivan (siehe Bild) und der Grafiker Amadeus Waltenspühl vor Ort sein und ihre Kunsthandwerke zur Schau stellen. (std) Bild: PD

Qi Gong für ältere Menschen auf dem Inseli Qi Gong für älteren Menschen auf dem Inseli: Dies sensibilisiert für Gangsicherheit und Gleichgewicht, teilt die Stadt Luzern mit. Bild: Stadt Luzern Erneut können ab April bis September 2022 Interessierte auf dem Inseli und dem Waldfriedhof Staffeln Qi Gong praktizieren – wöchentlich, unter professioneller Leitung, kostenlos. Mit dem von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz mitfinanzierten Angebot fördern die Stadt Luzern, Pro Senectute und der Kanton Luzern die Gesundheit der älteren Bevölkerung, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Bis zu 180 Personen nutzten das Angebot in der Vergangenheit. Erneut können Interessierte auf dem Inseli und dem Waldfriedhof Staffeln Qi Gong praktizieren – wöchentlich, unter professioneller Leitung, kostenlos. Mit dem Angebot wird die Gesundheit der älteren Bevölkerung gefördert. Zur Mitteilung: https://t.co/8hU1Ziki62 pic.twitter.com/8v3awx0KSo — Stadt Luzern (@stadtluzern) April 20, 2022 Nun startet Qi Gong auf dem Inseli am 26. April 2022 ins fünfte Jahr. Das Angebot findet jeweils am Dienstag von 8 bis 8.50 Uhr und von 9 bis 9.50 Uhr statt. Auf dem Waldfriedhof Staffeln startet Qi Gong am 6. Mai 2022 und findet jeden Freitag von 8.30 bis 9.20 Uhr statt. Qi Gong sensibilisiert ältere Menschen für Gangsicherheit und Gleichgewicht. Zielgruppe sind Interessierte ab 60 Jahren. Das kostenlose Bewegungsangebot ist Teil des kantonalen Aktionsprogramms Gesundheit im Alter. Das Angebot wird von der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz und vom Kanton Luzern finanziert. (mme)

Osterbibeli im Natur-Museum Luzern Über die Ostertage können die Besucherinnen und Besucher des Natur-Museums Luzern aus nächster Nähe beobachten, wie Küken schlüpfen und ihre ersten tapsigen Schrittchen machen. Die Osterbibeli-Ausstellung ist noch bis zum 24. April zu sehen. Im Natur-Museum Luzern kann man in diesen Tagen Küken beobachten. Bild: PD Wie das Natur-Museum mitteilt, war lange Zeit ungewiss, ob die Ausstellung überhaupt gezeigt werden darf. Vereinzelte Fälle von Vogelgrippe in der Schweiz hätten die Behörden zur Vorsicht veranlasst. (pl)

Kreativ- und Sportwochen stehen an Kochen, Tennisspielen oder Schwimmen: Die Kreativ- und Sportwochen stehen vor der Tür. Vom 19. bis 22. April und vom 25. bis 29. April können Stadtluzerner Kinder und Jugendliche an verschiedenen Kreativ-und Sportkursen teilnehmen – ganz ohne Leistungsdruck: Gemäss Mitteilung der Stadt Luzern sind bisher rund 1600 Anmeldungen für die 152 Kurse eingegangen. Das Angebot «Forschen und Experimentieren für kleine Wissenschaftler/innen» und der Trampolin-Kurs seien besonders beliebt. Bei ersterem seien über 120 Anmeldungen eingegangen, schreibt die Stadt Luzern. Dabei bauen Kinder zwischen 6 und 11 Jahren unter fachkundiger Anleitung ein solarbetriebenes Modell-Motorflugzeug. Ausserdem beobachten sie mithilfe eines Video-Mikroskops Tiere und Pflanzen und entfachen ein Feuer nur mit Sonnenergie. (pl) In den Kreativ- und Sportwochen gibt es ein breites Freizeitangebot. Bild: Maria Ruppen

Kollektiv plant um 18 Uhr Kundgebung gegen Femizide Nachdem letzte Woche eine Thurgauerin in Hamburg und eine weitere Frau in Wallisellen erschossen wurden, plant das Ni Una Menos Kollektiv nun eine Kundgebung gegen Feminizide in Luzern. Stattfinden wird diese um 18 Uhr beim Torbogen. «Wir fordern Gehör für die Tode dieser beiden Menschen», heisst es dazu in der Mitteilung. So wolle das Kollektiv die Wut und Betroffenheit auf die Strasse tragen. Dies werde auch an jedem weiteren Donnerstag nach einem Feminizid der Fall sein. (lga)

Papierflieger-Schweizer Meisterschaften im Verkehrshaus Wer für die Schweiz antritt, wird am 30. April im Verkehrshaus entschieden. Bild: PD In Österreich findet im Hangar-7 am 13. und 14. Mai das Finale der Papierflieger-Weltmeisterschaften statt. Wer für die Schweiz antreten darf, muss sich an den Schweizer Meisterschaften am 30. April im Verkehrshaus Luzern beweisen, wie Red Bull in einer Mitteilung schreibt. Die Teilnehmenden sollen die Papierflieger aus einem DIN-A4-Blatt so weit oder so lange wie möglich in der Luft schweben lassen. Der bisherige Weltrekord liegt bei 69.14 Metern Distanz, respektive 27.9 Sekunden Flugdauer. Veranstaltet wird die Weltmeisterschaft von Red Bull. (rad)

Die Dampfschiffe fahren wieder täglich Am Karfreitag startet die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) mit dem Frühlingsbetrieb, wie sie mitteilt. Damit ist wieder täglich ein Dampfschiff auf der Strecke von Luzern nach Flüelen unterwegs, an den Sonn- und Feiertagen zwei. Sämtliche Dampfschiffeinsätze sind auf der Website der SGV ersichtlich. Das Dampfschiff Unterwalden, fotografiert beim Lido. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 30. Juni 2020) Am 15. Mai steht zudem eine Jubiläumsfahrt an: Dann jährt sich die Inbetriebnahme des Dampfschiffs Unterwalden zum 120. Mal. Es handle sich um das zweitälteste Schiff der Raddampferflotte des Vierwaldstättersees, so die SGV (das älteste ist das Dampfschiff Uri mit Jungfernfahrt 1901). Start ist um 9.12 Uhr ab Luzern mit Festbeflaggung in Richtung Flüelen. (std)

Ein Osterhase, der nicht auf die Hüften schlägt Da steht er wieder, der grosse Osterhase am Carl-Spitteler-Quai. Umgeben von Pappeln und grüner Wiese und einem atemberaubenden Bergpanorama. Der Hase ziert über die Osterzeit seit gut fünf Jahren diverse Plätze in der Stadt Luzern. So wanderte er schon auf die Ufschötti, war auf dem Zwissig-Platz im Wesemlin und jetzt wieder am Carl-Spitteler - Quai. Das Hasenfundament sind Strohballen, die Form bekam er durch das zugefügte Heu. Nach Ostern geht es wieder ab ins Lager. Doch wo dieses Lager ist, will David Meier, Leiter Anlageunterhalt rechtes Ufer von Stadtgrün Luzern, nicht preisgeben: «Es wird sicher nicht verraten, wo der Osterhase wohnt.» (sam)

Neuer Gastgeber im Grand Hotel National Luzern Das Fünf-Sterne-Hotel National an der Luzerner Seepromenade hat mit Gabriel Stucki einen neuen Gastgeber gefunden. Der 30-Jährige absolvierte in Luzern die Schweizerische Hotelfachschule, später war er in verschiedenen Positionen im Schweizer Tourismus tätig. Zuletzt führte er das «The Hey Hotel» in Interlaken, wie das Grand Hotel National in einer Mitteilung schreibt. Die vorherige Gastgeberin, Daniela Schelski, kümmere sich künftig wieder um das Personalmanagement im über 150-jährigen Hotel. (pl) Das Hotel National hat einen neuen Gastgeber. Bild: Pius Amrein

Sticht ins Auge: Schaufenster mit Skibrilleneffekt am Bundesplatz Dieses Geschäft sticht bereits von der Strasse ins Auge. Genauer, das farbige Schaufenster am Bundesplatz 9 in der Stadt Luzern, welches vom Design her an eine Skibrille erinnert. Hier sollen die Veranstaltungen stattfinden. Bild: HI Schweiz AG Dahinter steckt die schweizweit tätige Designagentur HI Schweiz AG. Stattfinden sollen hier ab 14. April regelmässige Speeches, Podiumsdiskussionen und Interviews mit spannenden Persönlichkeiten zu aktuellen Themen rund um die Themen Design, Nachhaltigkeit, Kommunikation und Marketing. Mehr Infos zu den kostenlosen Veranstaltungen gibt es auf der Website der HI Schweiz AG. (lga)

Musikschülerinnen und Musikschüler spielen in der Stadtbibliothek und im Neubad Auf zwei verschiedenen Bühnen können Schülerinnen und Schüler der Luzerner Musikschule ihr Können beweisen. Am 13. April um 19 Uhr geben ein Querflötenensemble und Saiteninstrumente den Ton an. So werden in der Stadtbibliothek unter anderem ein Harfenquartett und ein Gitarrenduo auftreten. Passend zu der Kulisse wird im Neubad das Konzert «Wassermusik» aufgeführt. Wie es in einer Mitteilung der Stadt Luzern heisst, wird am Abend des 11. Mai von klassischer Musik bis zu aktuellen Pop-Stücken für jeden Geschmack etwas gespielt. Die Konzerte können gratis besucht werden. (rad)

Französische Präsidentschaftswahlen: Luzerner schicken ihre Stimmen nach Paris Der blaue Pfeil weist den stimmberechtigten Luzerner Französinnen und Franzosen den Weg zum Wahllokal. Bild: Robert Knobel (Luzern, 10. April 2022) Wahlen in Frankreich Macrons vertagte «Révolution»: Stiehlt ihm Le Pen bei den Wahlen heute die Show? Stefan Brändle, Paris In Frankreich sind heute die Präsidentschaftswahlen. Auch wenn Paris weit entfernt liegt, stimmen Französinnen und Franzosen in Luzern fleissig ab. Das Wahllokal im Am-Rhyn-Haus ist heute von 8 bis 20 Uhr offen und gut besucht. Dabei geht alles hochoffiziell zu und her: Das Fotografieren ist im Gebäude selbst nicht erlaubt. Schlangen bilden sich keine im Wahllokal. Doch die Wege sind gut ausgeschildert, zeigt ein Blick ins Am-Rhyn-Haus. Bild: Robert Knobel (Luzern, 10. April 2022)

Geballte Ladung Motorsport im Verkehrshaus mit Red Bull Motorsportfans aufgepasst: Im Verkehrshaus finden vom 7. bis am 10. April die VHS Road Days statt. Gleichzeitig öffnet am Donnerstag, dem 7. April, die Red Bull World of Racing. Besucherinnen und Besucher können sich im neuen Ausstellungsbereich in der Halle Strassenverkehr auf Original-Boliden aus der Welt des Motorsports freuen. Ausserdem können sich Interessierte beim Reifenwechsel in einer nachgebauten F1-Box beweisen. Am Abend wird im Filmtheater der Filmklassiker «Le Mans 1971» vorgeführt. Wie Red Bull mitteilt, werden beim Event auch die Motorsportlegenden Red Bull Driftbrothers, Neel Jani, Walti Brun und Peter Mattli anwesend sein. Im Rahmen der VHS Road Days wird Motocross-Legende Mat Rebaud für die nötige Action sorgen. Wie bereits im Jahr 2020 wird er dem Publikum waghalsige Sprünge unter anderem über die Flugzeuge im Verkehrshaus vorführen. Weitere Informationen zum Event finden Sie hier. (pl) Bereits im Jahr 2020 begeisterte Motocross-Athlet Mat Rebaud das Publikum im Verkehrshaus. Bild: PD

Vogelfreunde aus 47 Ländern treffen sich im Verkehrshaus Vom 4. bis 8. April 2022 findet in Luzern die internationale Konferenz des European Bird Census Council (Ebcc) statt. Dabei finden sich über 250 Ornithologinnen und Ornithologen aus 47 Ländern Europas im Verkehrshaus ein, wie die Schweizerische Vogelwarte aus Sempach in einer Mitteilung schreibt. Ziel der Konferenz ist es, sich über Zählung, Überwachung und Entwicklung von Vogelbeständen auszutauschen und zu verstehen, wie sich die rund 500 Vogelarten Europas entwickeln. Für die diesjährige Ausgabe der Ebcc-Konferenz mit dem Namen «Beyond the Atlas: challenges and opportunities» zeichnet die Schweizerische Vogelwarte verantwortlich. Sie war federführend beim zuvor publizierten «European Breeding Bird Atlas» und erhält deswegen nun die Ehre, Gastgeberin zu sein. (lga)

Der Luzerner Flohmarkt bleibt beim Vögeligärtli Bereits letztes Jahr fand der traditionelle Luzerner Flohmarkt im Vögeligärtli statt, auch dieses Jahr wird es wieder so sein. Zuvor war der Markt über vierzig Jahre lang am Reusssteg in der Luzerner Kleinstadt angesiedelt, wo die Platzverhältnisse viel enger sind. In der Mitteilung der Stadt Luzern heisst es zum Vögeligärtli: «Alle Beteiligten schätzen die lebhafte Stimmung auf dem beliebten Platz und dessen gute Erreichbarkeit.» Am neuen Standort haben zudem alle Marktstände dieselbe Grösse und es ist möglich, bei Regen Faltzelte aufzustellen. Gemäss der Stadt Luzern würden die Vorteile überwiegen, obwohl das Vögeligärtli bei auswärtigen Besuchenden, Touristen und Touristinnen weniger bekannt sei. Würde sich weiterhin alles so positiv entwickeln, werde der Flohmarkt dauerhaft beim Vögeligärtli bleiben. Ab dem 16. April können Stände für den Flohmarkt im Vögeligärtli jeweils drei Wochen im Voraus online gebucht werden. Informationen dazu finden sich auf der Seite der Stadt Luzern. Stadt Luzern Von der Kleinstadt in die Neustadt: Flohmarkt zieht wohl definitiv ins Vögeligärtli Sandra Monika Ziegler

Spitex Rothenburg führt Blumen-Aktion durch Wegen Corona hat sich die Spitex Rothenburg zum dritten Mal in Folge gegen eine physische Mitgliederversammlung entschieden. Grund zur Freude gab es trotzdem: Am frühen Samstagmorgen wurden ab 6 Uhr an verschiedenen Plätzen Blumen verteilt. Hunderte Blüemli zierten Rothenburg am vergangenen Samstag. Bild: Spitex Rothenburg Deren Anzahl entspricht der Mitgliederanzahl des Vereins. Somit zierten letztendlich 1'126 Blumen die Gemeinde Rothenburg. «Wir möchten ein Zeichen setzen, Aufbruchstimmung verbreiten, den Frühling feiern und den Mitgliedern, wie auch der restlichen Bevölkerung Danke sagen für den Rückhalt, welchen wir immer, bei jeder Gelegenheit spüren», schreibt Mirjam von Wyl, Geschäftsleiterin der Spitex Rothenburg. Viele Helferinnen und Helfer haben die Blumen in Rothenburg verteilt. Bild: Spitex Rothenburg So durften sich denn auch alle Menschen im Dorf bedienen und ein Blüemli mit nach Hause nehmen. (lga)

Apothekergärtli wird erneut zum Kulturgärtli Wie bereits im vergangenen Jahr wird das Apothekergärtli bei der Ufschötti zum Kulturgärtli umgenutzt. Dabei werden auf dem Dach der Bootshalle «Open-Air-Ateliers» für Kulturtätige zur Verfügung gestellt, wie die Stadt Luzern in einer Medienmitteilung schreibt. Zusätzlich findet heuer eine Nutzung durch den «Ferienpass» statt. So wird der Verein Bildwerk zwischen dem 18. Juli und dem 12. August täglich Workshops anbieten. Ziel der Stadt ist es, Freiflächen für die Kultur zu schaffen sowie die Lärm- und Litteringprobleme zu reduzieren. Ins Leben gerufen wurde das Kulturgärtli erstmals zwischen Juli und August 2021. Dazu wurden vier Holzhütten aufgestellt, die den Kunstschaffenden als Ateliers dienten. Abends wurde das Areal abgeschlossen und bewacht. «Die Bilanz fällt positiv aus, obschon das schlechte Wetter samt Hochwasser die Nutzung erschwert bis zeitweise verunmöglicht hat», schreibt die Stadt. Sehr erfreulich seien die Rückmeldungen der Anwohnerinnen und Anwohnern ausgefallen. Auch sei gemäss der Luzerner Polizei eine Beruhigung betreffend Littering, Lärm und Gewalt erzielt worden. Alle Beteiligten hätten daher eine Fortführung des Projekts gewünscht. Dieses startet nun bereits im Juni. Dadurch erhofft man sich laut Sicherheitsmanager Christian Wandeler eine «noch stärkere Belebung des Platzes». (lga) Der Stadtluzerner Sicherheitsmanager Christian Wandeler (links) und IG-Kultur-Luzern-Geschäftsleiter Gianluca Pardini bei den Holzhütten im Apothekergärtli. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 9. Juli 2021)

Der Rotsee dampft Ein wenig erinnerte der Rotsee am Freitag an eine vulkanische Landschaft. Aus dem Wasser stieg Dampf auf: Der «dampfende» Rotsee. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 1. April 2022) Das Phänomen kann auftreten, wenn kalte Luft auf eine warme Wasseroberfläche trifft, wie der Website von Meteoschweiz zu entnehmen ist. Am häufigsten tritt das Phänomen im Herbst oder Frühwinter auf, wenn die Seen noch relativ warm sind, die Luft aber schon sehr kalt werden kann. Jetzt ist zwar Frühling, aber die Ausgangslage ist ähnlich: Auf eine warme Periode folgt ein Kälteeinbruch. (std)

Museggmauer ist wieder begehbar Von der Museggmauer aus hat man einen traumhaften Blick auf die Stadt, den See und die Berge – und von den Türmen erst recht.. Archivbild LZ Ab 1. April ist der Mauerweg der Museggmauer wieder begehbar. Männliturm, Zytturm, Wachtturm und Schirmerturm sind ebenfalls offen können besichtigt werden. Dies jeweils von 8 bis 19 Uhr und bis 1. November. (mme)

Oldtimer-Messe mit privatem Marktplatz auf der Allmend An der Oldtimer-Messe «Swiss Classic World» vom 27. bis 29. Mai können Autofans die Gefährte nicht nur bestaunen, sondern gleich auch kaufen oder verkaufen. So bieten die Veranstalter auf der Luzerner Allmend erneut Plätze für private Verkäufer von klassischen Fahrzeugen an. Stattfinden wird der Verkauf im Innenhof zwischen den Halle 2 und 4. Die Fahrzeuge können pro Tag oder für das gesamte Wochenende angeboten werden, schreibt der Veranstalter. Bild: Swiss Classic World Kombiniert wird das Ganze mit einer Kleinanzeige auf dem schweizweiten Klassikportal zwischengas.com. Ein Verkaufsplatz kann bereits ab 95 Franken pro Tag gebucht werden. Dazu gibt es unter anderem ein Eintrittsticket zur Messe, einen Ölkarton und ein Messemagazin. (lga)

Kapellbrücke ist erstmals mit Wildstauden dekoriert 2021 hat Stadtgrün Luzern das Label «Bio Suisse Knospe» erhalten. Das verpflichtet den Betrieb, die Produktion nach strengen ökologischen Kriterien auszurichten, heisst es in einer Mitteilung der Stadt. Die Bio-Zertifizierung wird mit einer speziellen Aktion gefeiert: Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die Kapellbrücke für ein paar Wochen mit einheimischen Wildpflanzen dekoriert. Ab dem 9. Mai 2022 werden, wie immer um diese Zeit, die üblichen Sommerblumen Luzerns Wahrzeichen schmücken. (zim)

Vogelzähler aus 47 Ländern konferieren in Luzern «Vögel kennen keine Grenzen, daher ist die internationale Zusammenarbeit von Vogelkundlerinnen und Vogelkundlern sehr wichtig», schreibt die Schweizerische Vogelwarte in einer Mitteilung. Deshalb organisiert sie auch gemeinsam mit dem European Bird Census Council EBCC vom 4. bis 8. April 2022 eine Tagung. Kolbenenten dümpeln im Luzerner Seebecken. In Europa gibt es über 500 Brutvogelarten. Davon brüten rund 100 ausschliesslich oder hauptsächlich in Europa. Die Kolbenente brütet beispielsweise hauptsächlich in Südwesteuropa, ein immer grösserer Anteil aber auch in der Schweiz. Bild: Nadia Schärli (10. Januar 2007) Erwartet werden zur Tagung «Bird Numbers 2022» im Verkehrshaus in Luzern über 250 «Vogelprofis» aus 47 Ländern Europas. Sie treffen sich, um sich über die Zählung, Überwachung, Entwicklung und Schutz von Vogelbeständen auszutauschen. Diskutierte wird gemäss der Vogelwarte auch über neue Erkenntnisse zur Veränderung von Brutvogelbeständen in verschiedenen Ländern sowie Einflussfaktoren auf die Entwicklung einzelner Arten, über neue Technologien, Analysemethoden und Citizen Science-Projekte. Ein Beispiel eines Citizen Science-Projektes ist die Vogelzählung, bei der jeweils die gesamte Bevölkerung mitmachen kann. (spe)

Wo früher der Snipes-Laden in der Altstadt war, wird nun Modeschmuck verkauft An der Weggisgasse 21 zog anfangs März die Modeschmuckmarke Une Ligne Paris ein. Es ist der erste Flagship-Store in der Schweiz, doch weltweit werden die Schmuckstücke des Unternehmens an 300 Orten verkauft. Une Ligne Paris wurde 1979 in Paris gegründet. Gemäss Medienmitteilung ist das 40-jährige Unternehmen überzeugt, mit der Luzerner Altstadt den perfekten Platz für den Schweizer Flagship-Store gefunden zu haben. Bevor an der Weggisgasse 21 hochwertiger Modeschmuck verkauft wurde, befand sich an dieser Stelle während acht Jahren ein Laden von Snipes.

An der Schiffsstation gibt es neu Bioprodukte vom Seeburgerhof zu kaufen Die Schiffsstation Seeburg trumpft mit einer speziellen Erweiterung auf. Am Samstag eröffnet nämlich in der Station ein Selbstbedienungsladen mit lokalen Bioprodukten des Seeburgerhofs. Die Bevölkerung ist zwischen 9 und 15 Uhr zu einem Apéro eingeladen. An der Schiffsstation Seeburg gibt es neu auch Bioprodukte zu kaufen. Am Samstag wird der Hofladen eingeweiht. Bild: pd Möglich machte die Realisierung eines Biohofladens die Sanierung des Schiffsteg im letzten Jahr. Nachdem im Frühling 2018 festgestellt wurde, dass der über 100-jährige Steg nicht mehr tragfähig ist, konnten drei Jahre lang keine Schiffe mehr anlegen. Im letzten Sommer wurde die Station von der SGV wieder angefahren. Die Renovationsarbeiten unter Einbezug der kantonalen Denkmalpflege kosteten 600'000 Franken. Dabei finanzierten die SGV und der neue Mitbesitzer, der Seeburgerhof, die Stationserneuerung gemeinsam. Am 15. April wird der Frühlingsfahrplan der SGV aufgenommen und die schmucke Schiffsstation an Sonn- und Feiertagen vom Stadt- und Spazierschiff sechsmal täglich bedient werden. In der Vergangenheit stiegen an dieser Station jährlich rund 2000 bis 2500 Passagiere ein und aus.

Amuse-Bouche aus Rüstabfällen – das Finale des schweizweiten Wettbewerbs findet in Luzern statt So sah eine der letztjährigen Finalisten-Kreationen aus. Bild: pd Fischhaut statt Filet, Bananenschale und Kaffeesatz: Das Thema des vierten «Amuse Bouche»-Contests ist «Zero Waste», also kein Abfall. Das Finale findet in der Hotelfachschule Luzern statt. Die teilnehmenden Duos aus Köchen und Sommelières sollen aus Rüstabfällen ein Vorspeisen-Häppchen kreieren, das zu einem Schaumwein des spanischen Weinguts Gramona passt. Denn dieses organisiert gemeinsam mit der Zürcher Weinhandlung Smith & Smith den Wettbewerb. Vom 1. April bis am 4. September können sich die Teams online registrieren und ihr Konzept und das Rezept online einreichen. Zehn Teams können sich für das Finale am 23. Oktober in Luzern qualifizieren, wo sie live ihre abfalllosen Häppchen zubereiten werden.

Vor 150 Jahren zog Richard Wagner von seiner «Idylle» im Tribschen weg – das Museum plant Veranstaltungen Ende April Die Wagner-Familie machte sich am 29. April vor 150 Jahren auf nach Bayreuth. Für den Komponisten sei seine Zeit in Luzern zwischen 1866 und 1872 eine glückliche gewesen – auch Sohn Siegfried kam hier zur Welt und im Treppenhaus des Landhauses Tribschen erklang die Uraufführung des «Siegfried-Idylls». Weiter schreibt das Richard Wagner Museum, dass prominente Gäste wie König Ludwig II von Bayern, Franz Liszt und Friedrich Nietzsche in Luzern zu Besuch waren. Der Komponist verbrachte sechs Jahre in Luzern. Bild: Manuela Jans- Koch (Archivbild) Das Richard Wagner Museum öffnet seine Tore am 1. April nach der Winterpause wieder. Am 10. April wird eine öffentliche Führung mit einem Fokus auf die Architektur durchgeführt, am 29. findet ein Konzert mit Lesung statt und am 30. April folgt ein Klavierrezital. Am 1. Mai lädt das Museum schliesslich zum Tag der offenen Türe. Auch das Sommercafé wird bei guter Witterung ab dem 15. April wieder täglich geöffnet sein.

EnergieTatOrt Rotseefähre – spielerisch Klimaschutz entdecken Das Maskottchen Energito. Bild: PD Kennen Sie die EnergieTatOrte in Luzern? 25 davon wurden seit 2019 eröffnet – am 1. April folgt nun der 26.: Die Rotseefähre. Um das abstrakte Thema Energiewende für Kinder und Familien erlebbar zu machen, haben die Energiestädte Region Luzern diese EnergieTatOrte ins Leben gerufen. Bei deren Besuch gilt es, spielerisch Rätsel zu lösen und zu entdecken, wie man selber das Klima schützen kann. Die Rotseefähre mit Elektromotor und Photovoltaikanlage auf dem Bootsdach. Bild: PD Die «Fährilüüt» Bernadette Burger und Otmar Baumann hatten vor zwei Jahren mit Unterstützung des Quartiervereins Maihof und vieler Sponsoren ihren Fährbetrieb auf erneuerbare Energie umgestellt. Am 1. April eröffnet die Rotseefähre den Saisonbetrieb 2022 – und damit auch den EnergieTatOrt Rotseefähre. Die Einweihung findet zwischen 9 und 10 Uhr bei der Fährstation statt. (mha)

Neuer Lebensmittelladen im Bruch-Quartier An der Ecke Hirschengraben / Klosterstrasse eröffnet in diesen Tagen der Lebensmittelladen Mezzogiorno. Betreiber sind die Geschwister Marlen und Ramon Stalder. Sie legen grossen Wert auf Regionalität wie Früchte und Gemüse vom Biohof Mattli aus Kastanienbaum oder Fleisch vom Uelihof aus Ebikon, aber auch aus Spezialitäten aus Italien, wie Pasta, Sugo und Pesto. Bilder: PD

Disco Pizza expandiert Am Montag, 4. April, macht in der Zwischennutzung NF49 am Seetalplatz ein neuer Standort von Disco Pizza auf. Das Luzerner Pizza-Unternehmen ist normalerweise an der Baselstrasse im Kaffee Kind beheimatet. Vor einiger Zeit zügelten sie ihre Küche für die Vorproduktion des Pizzateigs ins NF49, weil sie da mehr Platz haben, schreibt nun zentralplus. Nun geht vor Ort nicht nur ein Pick-Up, also ein Abhol- und Lieferort auf, sondern auch ein Restaurant. Dieses hat an Werktagen über den Mittag seine Türen geöffnet. (zfo) View this post on Instagram A post shared by Disco Pizza (@discopizzaluzern) Die Zwischennutzung NF49 bei der Eröffnung 2018. Bild: Jakob Ineichen

Sonnenbergbahn startet ihre Saison Die Sonnenbergbahn startet am Samstag in ihre 120. Saison. Wie sehr sich die Krienserinnen und Krienser auf den Saisonbeginn freuen, zeigt laut einer Mitteilung auf der Website der Stadt die Aktion zur Bestellung von Saisonkarten: «Weit mehr als doppelt so viele Saisonkarten wie gewöhnlich wurden bisher bestellt.» Wer auch noch eine Saisonkarte zum Sonderpreis bestellen möchte, hat noch Zeit bis Freitag, 15 Uhr – und zwar online auf www.sonnenbergbahn.ch oder via Telefon 041 329 64 63. Zwei Preisbeispiele: Für Erwachsene kostete eine Saisonkarte zum Sonderpreis 90 Franken, für Jugendliche 45 Franken. Die Saisonkarte ist persönlich und nicht übertragbar. Sie berechtigt bis an Allerheiligen zur unbegrenzten Nutzung der Bahn für Berg- und Talfahrten. (hor)

Kundgebung gegen Femizide «Wieder einmal tragen wir unsere Wut und Betroffenheit auf die Strasse.» Das schreibt das Kollektiv «Ni Una Menos» in einer Mitteilung. An diesem Donnerstag, 24. März, um 19 Uhr gibt es eine Kundgebung gegen Femizide in der Stadt Luzern beim Torbogen. Der Anlass dazu ist gemäss der Mitteilung der dritte Femizid in der Schweiz in diesem Jahr. Eine 32-jährige Frau wurde am 12. März in Rapperswil-Jona von ihrem 35-jährigen Ehemann getötet. Der Täter hat sich selbst der Polizei gestellt. Bild: z.V.g. Das Kollektiv schreibt weiter, dass es in Zukunft an jedem weiteren Donnerstag nach einem Femizid auf die Strasse gehen wird. (jwe)

Licht aus für den Klimaschutz – Wasserturm, Löwendenkmal und Co. werden am Samstag im Dunkeln bleiben Museggtürme, Zeughaus, Wasserturm, Torbogen auf dem Bahnhofplatz, Rathaus, Luzerner Theater, Natur- und Historisches Museum, Löwendenkmal, Hof- und Jesuitenkirche sowie Fassadenbeleuchtungen in der Altstadt – sie werden am Samstagabend nicht wie gewöhnlich beleuchtet werden. Denn zwischen 20.30 und 21.30 Uhr findet auf der ganzen Welt in Tausenden von Städten die Earth Hour statt. Indem Wahrzeichen für eine Stunde im Dunkeln bleiben, soll auf den Klimaschutz Aufmerksam gemacht werden, so die Mitteilung der Stadt Luzern. Quai Quai hell Quai dunkel Türme Türme hell Türme dunkel

Die Rückwand des Neubader Pools bekommt einen neuen Anstrich Die Poolwand im Neubad Luzern bekommt ein neues Wandbild. Gestaltet wird sie durch Wettbewerbsgewinner Yannik Portmann zwischen dem 21. und 31 März. Hier lesen Sie mehr dazu: Stadt Luzern Neubad erhält neues Wandbild

Rundgang durch das renovierte Am-Rhyn-Haus Das im 17. Jahrhundert erbaute Am-Rhyn-Haus gehört zu den bedeutendsten Bürgerhäusern in Luzern und steht unter Denkmalschutz des Bundes und des Kantons. Das Gebäude wurde laut Mitteilung der Stadt Luzern für 6.69 Millionen Franken grundlegend saniert. Am Samstag dem 2. April können die sanierten und restaurierten Räume von 10 bis 15 Uhr auf einem Rundgang besichtigt werden. Tag der offenen Tür: Rundgang durch restaurierte Räume Samstag, 2. April 2022, 10 bis 15 Uhr

Anmeldung erforderlich bis am Montag 21. März 2022 Das Am-Rhyn-Haus wurde umfassend saniert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 24. Juli 2022) Der Kredit zur Renovierung des Gebäudes wurde 2017 vom grossen Stadtrat bewilligt. Die Gesamtaufarbeitung des Am-Rhyn-Hauses dauerte von Mai 2020 bis Anfang 2022. Aufgrund von Komplikationen im Innenhof, vier Monate länger als angenommen. Eine grosse Herausforderung bestand darin, den Originalzustand zu erhalten, jedoch gleichzeitig die Räume und Einrichtungen auf künftige Nutzungen auszurichten. Das Am-Rhyn-Haus soll nun zum Leben erwachen und öffentlich zugänglich sein. Verschiedene Räume können für Apéros, Festessen, Sitzungen, Seminare sowie Lesungen gemietet werden. Zudem werden einige Räume als Büros und Gewerberäume ausgeschrieben. (aad)

Am nächsten Samstag findet die Velobörse statt Mit den milderen Temperaturen und den längeren Tagen steigt die Lust aufs Velofahren. Praktisch dazu findet am Samstag, 19. März der Traditionsanlass von Pro Velo am Nationalquai in Luzern statt. Nicht mehr benötigte, jedoch fahrtüchtige Velos, Kindervelos oder Anhänger können von 8.30 bis 11.30 zum Verkauf abgegeben werden. Die Velos dürfen in dieser Zeit bereits von Interessierten besichtigt werden. Der Verkauf findet von 13.30 (für Mitglieder von Pro Velo ab 13.00) bis 16.00 statt. (sfr) Bild: PD

Pöstler-Skulptur bleibt vor der Uni Luzern stehen Mitte Februar hat die Postfiliale im Gebäude der Universität Luzern geschlossen. Einige Leserinnen und Leser wandten sich mit der Frage an uns, was nun mit der markanten Pöstler-Figur auf dem Vorplatz geschieht. Wir haben uns beim Kanton Luzern erkundigt, dem das Kunstwerk von Rolf Brem gehört. Die Antwort: «Aktuell ist weder ein Rückbau noch eine Verschiebung vorgesehen.» So bleibt doch noch ein Stückchen Post vor der Uni. Bleibt vor der Uni stehen: der Pöstler von Rolf Brem. Bild: Pius Amrein (Luzern, 25. November 2021) Der Megger Bildhauer Rolf Brem (1926-2014) schuf den Pöstler 1985. Im öffentlichen Raum der Stadt Luzern sind mehrere Skulpturen Brems anzutreffen; unter anderem den Hirten mit Schafen vor dem Luzerner Theater. Auch bekannt ist die Brunnenfigur «Der Tod und das Mädchen» auf dem Stanser Dorfplatz. (sma)

Luzerner Damian Wolfisberg stellt neues Gingergetränk vor Die Gründer des Ingwergetränks: Gabriel Berset, Célien Willemin, Vincent Ducrest und Damian Wolfisberg. Bild: PD Eine Gruppe von vier Studenten stellt ihr neues Getränk «o3drinks Ginger Ale» vor, das ab Anfang März erhältlich ist. Im Rahmen ihres Studiums an der Hochschule für Wirtschaft Freiburg haben die vier Studierenden ihr Produkt von Grund auf entwickelt und kommerzialisiert. Das neue Ingwergetränk ist alkoholfrei, biologisch, vegan und glutenfrei, enthält keine Zusatz- oder Farbstoffe und wird aus frischem Ingwer und Zitrone hergestellt, erklären die Entwickler. «Für mich ist unser o3drinks Ginger Ale gleichermassen ein ideales Getränk als Erfrischung nach dem Sport sowie auch bei einem Apéro mit Freunden und Familie», sagt Co-Gründer, Célien Willemin. View this post on Instagram A post shared by o3drinks (@o3drinks)

Quartier-Krimi im Mattenhof Die Bunte Bühne Kriens wagt sich erstmals an eine Filmproduktion. Inhalt: ein Mord im Mattenhof. Am vergangenen Wochenende haben die Dreharbeiten zum Quartier-Krimi begonnen. Bei sonnigem Wetter konnte laut den Verantwortlichen mehr als die Hälfte der Krimiszenen im Mattenhofquartier gedreht werden. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Tele 1 waren mit dabei: Schnitzeljagd durchs Mattenhofquartier: Laien drehen Quartierkrimi in Kriens. Video: Tele 1 Die gefilmten Szenen sind Teil einer digitalen Schnitzeljagd durch das Mattenhof-Quartier. «Anhand der Handlung wird auf die nächste Szene hingewiesen, in der man den nächsten QR-Code finden und scannen kann», erklärt der Initiator Reto Felber. Ab Mitte Juni soll der Quartierkrimi auf einer App verfügbar sein. (dvm) 12 Bilder 12 Bilder

Fumetto is back! Das Fumetto Comic Festival kehrt wieder zurück. Die Ausgabe findet vom 2. bis 10. April statt. Und auch dieses Jahr soll das Festival mit coolen Überraschungen und Neuheiten ausgebaut werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fumetto (@fumetto_festival) «Fumetto nimmt sich etwas zurück und schafft so Raum für individuelle und diverse Inhalte der Künstlerinnen und Künstler», sagt die Fumetto-Horde. Ihre neue Website füllt sich bis hin zum Festival mit Infos und News. Auf dieser sind die Programminhalte ersichtlich. (aad)

Wanderausstellung zum Rätoromanischen im Regierungsgebäude Plakat zur Wanderausstellung «Rumantsch è». Bild: PD Vom 8. März bis 13. April gastiert die Wanderausstellung «Rumantsch è…» im Lichthof des Regierungsgebäudes. Die öffentlich zugängliche Ausstellung soll laut einer Mitteilung des Kantons einen Beitrag zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die Anliegen der romanischen Sprachgemeinschaft und zur Vernetzung von Romaninnen und Romanen leisten. Rund ein Drittel aller Romaninnen und Romanen lebt heute ausserhalb des Kantons Graubünden – im Kanton Luzern sind es rund 700. (zim)

Internationaler Frauentag wird eingeläutet Sobald um Mitternacht der 8. März beginnt, beginnt auch der «Kampftag» für die Organisation «Feministischer Streik Luzern». Mit Velos und sehr viel Krach will auf den internationalen Frauentag aufmerksam gemacht werden. Mehr Infos finden Sie im Instagram-Post: Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Feministischer Streik Luzern (@feministischerstreik.luzern)

Plakat fordert, dass die Klinik St. Anna Abtreibungen durchführen soll Am Samstagmorgen hängten Mitglieder der linken Gruppierung RESolut in der Nähe der Hirslanden-Klinik ein Transparent auf. Sie wollen damit erreichen, dass die Klinik St. Anna Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Sie kritisieren, dass im Spital «christlicher Fundamentalismus» walte. Denn als die Privatklinikgruppe Hirslanden die Klinik 2005 von den St. Anna-Schwestern übernahm, musste sie das Versprechen abgeben, auch in Zukunft keine Abtreibungen durchzuführen.

Verkehrshaus erhält Jaguar von Max Frisch und ein Tanklöschfahrzeug Bild: PD / Karin Pilliod-Hatzky / Max Frisch-Archiv, Zürich) Als Dank für die Verfilmung seines Romans «Homo Faber» schenkte der bekannte Schweizer Autor Max Frisch (1911-1991) kurz vor seinem Tod seinen Jaguar 420 dem deutschen Filmregisseur Volker Schlöndorff. Er wiederum schenkt das edle Fahrzeug nun dem Verkehrshaus, wie dieses mitteilt. Die Übergabe findet am 11. März statt. Zudem wurde am Donnerstag auch ein ausgedientes Tanklöschfahrzeug des Flughafens Zürich ins Verkehrshaus geliefert. (rem) Video: Vanessa Zemp / Tele 1

26. Februar – Demonstration für Frieden in der Ukraine auf dem Luzerner Helvetiaplatz

Demonstranten und Demonstrantinnen unterschiedlichster Couleur versammeln sich auf dem Luzerner Helvetiaplatz. Bild: David Von Moos (Luzern, 26. Februar 2022)

Zwischen 200 und 300 Leute demonstrieren an einer bewilligten Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Sie rufen dazu auf, die Gewalt sofort zu stoppen.

25. Februar – Platzkundgebung für den Frieden in der Ukraine

Für den Samstag ruft die linke Organisation Resolut in Luzern zur Platzkundgebung für den Frieden in der Ukraine auf. Die Kundgebung soll um 18 Uhr im Helvetiagärtli stattfinden und ist von der Stadt Luzern bewilligt. In Absprache mit der Stadt Luzern und aus Rücksicht auf die Fasnacht habe man auf einen Umzug durch die Stadt verzichtet, teilt Resolut mit. Mehr Infos.

24. Februar – Quartierladen im Wesemlin öffnet im Juni

Antonio Curcillo, Leiter des neuen Quartierladens. Bild: PD

Das neue Quartierzentrum Wesemlin an der Ecke Abendweg/Landschaustrasse erhält bekannterweise auch einen Supermarkt. Dieser wird am 30. Juni eröffnet, teilt nun die Migros Luzern mit. Sie realisiert im Erdgeschoss einen VOI Migros-Partner auf rund 450 Quadratmetern Fläche. Der Laden ersetzt den bisherigen Migros-Partner im Luzerner Wesemlin-Quartier an der Mettenwylstrasse. Leiter des neuen Ladens wird der 46-jährige Luzerner Antonio Curcillo. Der Geschäftsführer des bestehenden Migros-Partners, Peter Stadelmann, tritt im Zuge des Standortwechsels in den Ruhestand. Damit endet eine Ära: Eröffnet wurde der Laden durch Stadelmanns Eltern am 3. Januar 1964, wie es in der Mitteilung heisst. Die Migros-Partner werden von selbstständigen Detaillisten auf eigene Rechnung geführt. Sie bieten Migros-Produkte sowie «ergänzende Markenartikel» an, Aktionen und Cumulus-Angebote gebe es wie in klassischen Migros-Filialen. (std)

23. Februar – Alte FCL-Trikots kosten auf Ricardo Hunderte von Franken

Einige Trikots des FC Luzern aus der Vergangenheit sind Kult. Zum Beispiel das Meisterdress aus dem Jahr 1989. Auf Ricardo kosten solche Perlen ein kleines Vermögen. Das teuerste Retro-Dress des FCL ist dort zu einem Sofortpreis von 475 Franken zu erstehen. Wie dieses Dress aussieht, sehen Sie in unserer grossen Bildergalerie unten.

11 Bilder 11 Bilder In solchen Trikots wurde der FC Luzern in seiner Geschichte bisher zum einzigen Mal Schweizer Meister. Auf Ricardo wird dieses Stück hier für einen Sofort-Kaufpreis von 289 Franken angeboten. Bild: ricardo.ch

23. Februar – Flugshow über Luzern?

Die Akrobatikflüge des PC-7-Teams sind in diesen Tagen wieder in der ganzen Region Luzern sicht- und hörbar. Findet da eine private Flugshow statt?

Nein! Es sind normale Trainingsflüge. Das nächste Mal regulär im Einsatz steht das PC-7-Team am Ski-Weltcup-Rennen in Crans-Montana (24. bis 27. Februar) und in der Lenzerheide (4. und 6. März). (rem)

Weitere Nachrichten lesen Sie hier: