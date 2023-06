«Nextbike» Grüne wollen mehr Leihvelos in Kriens In einem Postulat fordern sie den Stadtrat auf, das Angebot von «Nextbike» in Kriens auszubauen.

«Nextbike»-Velos beim Schwanenplatz in Luzern. Bild: Philipp Schmidli (28. 4. 2023)

Die Stadt Luzern hat kürzlich ihr Mietvelosystem in Zusammenarbeit mit dem Anbieter «Nextbike» ausgebaut. Anders sieht es in Kriens aus. Momentan sei «die Netzabdeckung im Bereich des Zentrums von Kriens und insbesondere im Obernau und auf dem Sonnenberg sehr schlecht oder mit anderen Worten praktisch inexistent», schreibt Raoul Niederberger (Grüne) in einem Postulat. Er fordert darin den Stadtrat auf, zu prüfen, wie das «Nextbike»-Netz ausgebaut werden kann.

Aufgrund des kleinen Angebots seien Mietvelos für Krienserinnen und Krienser derzeit wenig attraktiv, schreibt Niederberger. Mit der Förderung des Veloverkehrs könne die Stadt einen wichtigen Beitrag leisten, Mobilität klimafreundlicher abzuwickeln. (std)