Öffentlicher Raum Auch die Stadt Luzern plant einen Schadenmelder für Infrastrukturmängel Die Bevölkerung soll Verschmutzungen oder Defekte künftig zentral melden können. Die Stadt Kriens macht damit bereits gute Erfahrungen.

Der öffentliche Raum steht unter besonderer Beobachtung. Schäden an der Infrastruktur oder Littering stechen schnell ins Auge. In den Städten St.Gallen und Zürich kann die Bevölkerung solche Mängel via App melden. In Kriens besteht auf der Stadtwebsite zu diesem Zweck ein Onlineformular. Nun richtet voraussichtlich im Frühling 2023 auch Luzern eine solche Funktion ein. Das schreibt der Stadtrat in seiner Antwort auf eine Anfrage der Mitte.

Ein Postulat mit entsprechender Forderung wurde bereits 2017 vom Grossen Stadtrat überwiesen. Nun soll es also endlich so weit sein. Ein entsprechendes Projekt werde erarbeitet, wie der Stadtrat ausführt. Zuvor habe man verschiedene Systeme verglichen. Vorgesehen sei eine Eingabemaske auf der bestehenden Plattform Dialog Luzern (dialogluzern.ch). Für den Aufbau sei mit Kosten von rund 60’000 Franken zu rechnen, führt die Stadt auf Anfrage aus.

Stadt will keine eigene App

Die lange Zeitdauer zwischen der Überweisung des Postulats und der Umsetzung begründet die Stadt damit, dass man «die Einführung eines Schadenmelders in zeitliche Abhängigkeit von der Etablierung von Dialog Luzern gestellt» habe. DiePlattform ging im März des letzten Jahres online. Bereits mitberücksichtigt worden sei die «zukünftige Integration einer Meldefunktion». Die Stadt habe sich gegen eine App entschieden, weil man keine «alleinstehende Anwendung» entwickeln wolle. Zudem sei die Seite Dialog Luzern bereits smartphonetauglich.

Heute gelangen Schadenmeldungen auf unterschiedliche Art und Weise an die Stadt Luzern: via Telefon, Webformulare, per E-Mail, aber auch über Social-Media-Kanäle.

Kriens: Schadenmelder hilft der Stadt

In Kriens habe man mit dem Schadenmelder positive Erfahrungen gemacht, sagt der städtische Informationsbeauftragte Benedikt Anderes:

«Unsere Leute sind nicht immer überall vor Ort. Der Melder hilft uns, Informationen über Schäden zu erhalten.»

Der Schadenmelder auf der Website der Stadt Kriens. Bild: spe

Pro Woche gingen durchschnittlich rund fünf Meldungen ein. «Dabei geht es beispielsweise um Löcher in Strassen, kaputte Lampen oder Bänkli, Schäden an Bäumen, überfüllte Abfallbehälter, Littering oder zugeschneite Wege», sagt Anderes. Diese werden zentral erfasst und zur Bearbeitung an die zuständige Abteilung weitergeleitet. «In den meisten Fällen betrifft es den Werkunterhalt.»

Bei unmittelbarer Gefahr wie etwa Öl auf der Strasse oder kaputten Dolendeckeln werde umgehend reagiert, so Anderes. «Ansonsten kommen die Schäden auf eine Liste, die im Rahmen der normalen Arbeitstouren abgearbeitet wird.» Gewisse Dinge könne man auch nicht umsetzen, etwa, wenn moniert wird, dass ein Weg oder eine Strasse zu wenig breit sei. Für weitergehende Kritik oder Anregungen werde der Schadenmelder kaum verwendet. «Dafür wird eher das allgemeine Kontaktformular auf der Website genutzt. Meistens äussern die Leute diese aber in den sozialen Medien oder im direkten Austausch.» Der Aufbau einer Mängel-App sei auch in Kriens nicht geplant. «Unsere Website ist smartphonetauglich, daher ist das nicht unbedingt nötig.»