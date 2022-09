öffentlicher verkehr SBB führen Erneuerungsarbeiten beim Bahnhof Luzern durch – im März ist gar eine Totalsperre geplant Dank neuer Weichenverbindung, Signal- und Gleisanlagen soll der Fahrplan des heute stark belasteten Bahnhofs stabiler werden. Das geht aber nicht ohne Einschränkungen für Reisende.

Die SBB führen am Bahnhof Luzern mehrere Erneuerungsarbeiten durch. Bild: Boris Bürgisser (28. Januar 2022)

In den nächsten zwei Jahren werden am Bahnhof Luzern Erneuerungs- und Modernisierungsarbeiten durchgeführt. Die Kosten belaufen sich auf rund 46 Millionen Franken, wie die SBB mitteilen. Die Nachtarbeiten starten am 18. September.

Ziel ist eine «erhöhte Stabilität des Fahrplans» durch die Verkürzung der Zugfolgezeiten. «Das bedeutet, dass die Züge künftig mit gut zwei statt wie heute mit rund drei Minuten Abstand von und zum Bahnhof Luzern fahren können», so die SBB. Damit werde die Kapazität des stark ausgelasteten Knotens Luzern gesichert. Vorgesehen sind etwa die Erneuerung von Signal- und Gleisanlagen, eine neue Weichenverbindung oder ein neues Bahntechnikgebäude im Gütsch.

Viele Arbeiten finden nachts statt

Viele Arbeiten würden nachts durchgeführt. Dennoch komme es teils zu Einschränkungen wie anderen Fahrzeiten oder Ausfällen, wobei Ersatzbusse verkehren. Insbesondere bei Reisen nach 23 Uhr werde empfohlen, die Verbindung auf www.sbb.ch zu überprüfen.

Zwischen 18. und 20. März 2023 ist gar eine Totalsperre des Bahnhofs geplant – für den Einbau neuer Weichen bei der Langensandbrücke. Die SBB wollen im Vorfeld detailliert informieren. Bereits im November 2020 kam es zu einer Totalsperre. (std)