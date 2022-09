Ökumenischer Anlass Lucerne-Festival-Gottesdienst – «Diversity ist ein urchristliches Thema» Das Lucerne-Festival-Thema «Diversity» bestimmt auch den Inhalt des diesjährigen Festivalgottesdienstes. Pfarrer Marcel Köppli sagt, warum die Kirche in Sachen Vielfalt eigentlich eine Vorreiterin ist.

«Diversity», zu Deutsch Vielfalt, ist das Jahresthema des Lucerne Festival – und damit des mittlerweile zur Tradition gewordenen ökumenischen Festivalgottesdienstes. Dieser findet am Sonntag um 10 Uhr in der Matthäuskirche in Luzern statt. Erstmals sind die Christkatholiken auch dabei.

Blick in die Matthäuskirche. Archivbild: LZ

Im Vergleich zu einem üblichen ökumenischen Anlass steht bei diesem Gottesdienst nicht die Einheit der Christen im Vordergrund, sondern die biblisch-kirchliche Reflexion des Jahresthemas. Gemeinsamkeiten also zu gesellschaftlichen Themen, zur Gegenwartskunst. «Das ist für uns spannend und befruchtend, denn Kunst hat eine seismografische Funktion, die das Lucerne Festival als wichtige kulturelle Veranstaltung bei den Jahresthemen wahrnimmt», sagt Marcel Köppli, reformierter Pfarrer der Citykirche Matthäus.

Als Beispiel nennt er das Jahresthema «Verrückt» von 2021: «Dieses Coronajahr war ja wirklich verrückt.» Was umso bemerkenswerter sei, wenn man bedenke, dass das Lucerne Festival das Thema jeweils gut zweieinhalb Jahre im Voraus bestimme.

Mitwirkende des Gottesdienstes leben Diversität vor

Nun geht's um Diversity. Der Begriff meint den bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. Gerade konservative Gläubige bekunden damit manchmal Mühe, auf der anderen Seite treten Menschen aus der Kirche aus, weil ihre Lebensform teils nur mit Vorbehalten akzeptiert wird. «Dieser Spagat ist tatsächlich eine grosse Herausforderung», sagt Köppli und ergänzt: «Es gibt starke Emotionen auf beiden Seiten.» Dabei sei Diversität ein urchristliches Thema. Er sagt:

«Da springen wir nicht auf einen Zug auf. Denken Sie nur daran, wie die Kirche entstanden ist – als eine neue Gruppe Andersdenkender aus dem Judentum.»

Hierfür wählen die Mitwirkenden des Gottesdienstes passende Bibeltexte aus und leben Diversität vor. Zwei Beispiele: Andreas Rosar, theologischer Mitarbeiter der katholischen Peterskapelle, ist Opernregisseur und Gilbert Schaffner, Lektor der christkatholischen Christuskirche, dürfte vielen in der Stadt aufgrund seines Aussehens bekannt sein – sein Kopf ist volltätowiert.

Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst von Solistinnen und Solisten, die musikalische Leitung obliegt Stephen Smith.