Aus Luzerner Restaurant NZZ adelt das «berühmteste Schnitzel der Schweiz» mit 10’000 Kalorien Das am Tisch zubereitete Wienerschnitzel im Restaurant Old Swiss House ist legendär. Jetzt wurde es von der NZZ erneut in den Himmel gelobt.

Das Wienerschnitzel wird im «Old Swiss House» traditionellerweise mit Nüdeli und Brotkrümmel serviert. Und die Panade besteht nicht nur aus Brot, sondern auch aus Parmesan. Bild: sam

«Weltküche in der Innerschweiz – die 10 besten Restaurant von Luzern»: Unter diesem Titel hat das NZZ-Magazin Bellevue kürzlich ein Ranking veröffentlicht. Auf Rang sechs figuriert das Restaurant Old Swiss House – und die NZZ rühmt es in den höchsten Tönen, besonders das legendäre Schnitzel, das dort seit Jahrzehnten auf die gleiche Weise direkt am Tisch der Gäste zubereitet wird. Die NZZ schreibt:

«Die Qualität des am Tisch zubereiteten Schnitzels ist über aller Kritik erhaben.»

Dabei verlinkt die NZZ auf eine frühere Gastkritik, wo sie sich schon einmal ausführlich «dem berühmtesten Schnitzel der Schweiz» und seiner Zubereitung im «Old Swiss House» widmet. Im aktuellen Gastro-Ranking wird das buttrige Schnitzel mit Parmesan-Panade mit 10'000 Kalorien beschrieben, in der früheren Gastrokritik waren es noch «eine Million». Beides ist natürlich extra masslos übertrieben, viele Kalorien sind es aber allemal, es wird ja regelrecht in Butter gebadet.

Auch die Luzerner Zeitung hat das Schnitzel im «Old Suisse House» und in anderen ausgewählten Restaurants natürlich schon getestet:

So wird das Schnitzel im Restaurant Old Swiss House in Luzern zubereitet. Video: Roman Loeffel (Luzern, 17.08.2022)

Zurück zum NZZ-Ranking. Diese zehn Restaurants empfiehlt die Zeitung zum Besuch: