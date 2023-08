Stadt Luzern Open Air Kino geht mit «Barbie» zu Ende 20'000 Besucherinnen und Besucher hat die Veranstaltung dieses Jahr angezogen – der Veranstalter zeigt sich zufrieden.

Am Sonntag geht die diesjährige Saison des Open Air Kinos Luzern mit der zweiten Vorführung von «Barbie» (auf deutsch) zu Ende. Während der vergangenen fünfeinhalb Wochen wurden in der Freiluft-Arena am See beim Alpenquai an 38 Abenden Filme unterschiedlicher Genres gezeigt. Franz Bachmann, der das Open Air Kino zum 32. Mal organisierte, ist zufrieden. Die Veranstaltung zog dieses Jahr gut 20'000 Besucherinnen und Besucher an, das sind gemäss Bachmann gleich viel wie in den letzten Jahren. «Eine erfreuliche Zahl», sagt er. Als Gäste sprachen unter anderem Esther Gemsch, Hauptdarstellerin von «Die goldenen Jahre», oder Markus Fischer, Produzent von «Der Bestatter», zum Publikum.

Impression vom Open Air Kino Luzern. Bild: Roger Grütter (Luzern, 14. 7. 2022)

Wettermässig stand das Freilichtkino unter einem guten Stern. «Zwar gab es ab dem 21. Juli eine herbstliche Phase mit einigen Regengüssen», sagt Bachmann. Die hochsommerlichen Temperaturen gerade in der vergangenen Woche sorgten jedoch für ausverkaufte Filmabende. Eine einzige Vorführung, die allererste am 12. Juli, musste wegen unsicherer Wetterlage nach Rücksprache mit Meteo Schweiz abgesagt werden. «Die Sicherheit unserer Gäste geht vor», betont Bachmann. (hb)