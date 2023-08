Ortsplanungsrevision Wohnraum für Familien und ältere Menschen – Udligenswil will Bauland ein- und auszonen Die Udligenswiler Ortsplanungsrevision liegt zur Mitwirkung auf. Um fit für die Zukunft zu sein, soll nahe der Schule Bauland ein- und am Siedlungsrand ausgezont werden.

Im Gebiet Grossmatt strebt die Gemeinde Udligenswil eine Verdichtung an. Bild: Boris Bürgisser (25. 8. 2023)

In Udligenswil läuft die öffentliche Mitwirkung für die Ortsplanungsrevision. Gemäss Siedlungsleitbild ist ein «massvolles Wachstum vorgesehen», wie die Udligenswiler Bauvorsteherin Gisela Künzli-Huber an der Informationsveranstaltung für die Bevölkerung erörterte. Konkret soll die Einwohnerzahl auf 2600 Personen bis ins Jahr 2035 steigen können. Heute leben in Udligenswil rund 2500 Einwohnerinnen und Einwohner.

«Tendenziell wird man auf den einzelnen Grundstücken etwas mehr realisieren können», erklärt die Bauvorsteherin. «Entlang den Vorgaben von Bund und Kanton ist es das Ziel, auf weniger Raum mehr Leute unterzubringen», erklärt Künzli-Huber die Bestrebungen. «Aber es soll nicht auf Teufel komm raus eine Innenverdichtung stattfinden, indem überall Gebäude aufgestockt werden dürfen, denn das würde aufgrund der Hanglage viele Probleme nach sich ziehen.» Trotzdem solle eine moderate Entwicklung möglich sein.

Gemeinde will gemeinnützigen Wohnungsbau ermöglichen

Dazu soll im Gebiet Grossmatt eine gemeindeeigene Fläche von 6280 m² nahe der Schule eingezont werden. In der dort vorgesehenen Wohnzone W3b dürften die Gebäude – je nach Dachkonstruktion – eine Gesamthöhe von 13 bis 15 Meter erreichen. Die Gemeinde möchte dort «gemeinnützigen Wohnungsbau, Generationenwohnen oder je nach Bedürfnissen der Bevölkerung andere zweckgebundene Wohnformen realisieren».

«Für konkrete Pläne ist es noch zu früh», erklärt die Bauvorsteherin. Denkbar sei aber aus heutiger Sicht, dass das Land im Baurecht zum Beispiel an eine Baugenossenschaft abgegeben werde. «Junge ehemalige Uedligerinnen und Uedliger, die mit ihren Familien in ihre Heimatgemeinde zurückkehren möchten, suchen bezahlbaren Wohnraum», sagt Künzli-Huber, die seit beinahe zwanzig Jahren in der Ortsplanungskommission aktiv ist und sie seit 2019 präsidiert. «Ausserdem ist der Gemeinde bekannt, dass ältere, teils alleinstehende Menschen aus ihren Häusern ausziehen würden, wenn sie denn in Udligenswil eine passende Wohnung finden würden.»

Anderes Grundstück muss zur Kompensation ausgezont werden

Udligenswil ist gemäss kantonalen Vorgaben eine «Kompensationsgemeinde». Das bedeutet, dass Einzonungen im Grundsatz nur durch Auszonungen, sprich Kompensation, zulässig sind. Deswegen soll im Gebiet Waisenhus eine heute in der zweigeschossigen Wohnzone liegende und ebenfalls der Gemeinde gehörende Fläche von 5319 m² ausgezont werden. Die Fläche liegt am Siedlungsrand und schliesst an die weitgehend unbebaute Geländekammer «Hauetli» an.

Gisela Künzli-Huber (Die Mitte), Bauvorsteherin Udligenswil. Bild: zvg

«Unmittelbar an dieser Grenze befinden sich auch mehrere geschützte Gebäude, deren Bezug zur Landschaft als Kulturgüter weiterhin erhalten bleiben soll», erklärt Künzli-Huber weiter.

Zudem wäre zur Erschliessung der Ausbau der Oberdorfstrasse notwendig und eine Überbauung wegen der steilen Hanglage teuer, was dem Vorhaben von bezahlbarem Wohnraum in die Quere kommt. «Die um knapp 1000 m2 grössere Einzonungsfläche wurde vom Kanton in der Vorprüfung gutgeheissen, da im angestrebten Wohnungssegment heute das Angebot fehlt», erklärt die Bauvorsteherin.

Baustart für Überbauung «Mitte» nächstes Jahr

Neu soll eine einzige Zone den erweiterten Ortskern umfassen, der bisher in verschiedenste Zonen eingeteilt war. In dieser Zentrumszone soll unter anderem die bereits seit längerem geplante Überbauung «Mitte» der Baugenossenschaft Udligenswil (BGU) realisiert werden, wofür auch der Gestaltungsplan «Mitte» bewilligt wurde. Baustart für das Projekt der BGU mit einer 5,5-Zimmer-Gartenwohnung, elf 3,5- sowie sieben 2,5-Zimmer-Wohnungen ist für Anfang 2025 geplant. Heute stehen dort unter anderem noch das Feuerwehrgebäude und der Ökihof, die voraussichtlich per Ende 2024 ins neue Mehrzweckgebäude am Dorfrand zu Meierskappel umziehen können.

Abstimmung im Sommer 2024 vorgesehen

Weiter muss die Gemeinde auch wie vom Kanton vorgegeben von der Definition der Ausnützungsziffer zur Überbauungsziffer wechseln sowie neue Zonentypen wie die Verkehrszone und -fläche sowie die Grün- und Freihaltezone Gewässerraum festlegen. An der Informationsveranstaltung im Bühlmattsaal nahmen rund 100 Personen teil.

Die öffentliche Mitwirkung läuft noch bis 30. September. Die öffentliche Auflage der bereinigten Regelwerke ist für Winter/Frühling 2023/24 vorgesehen. Läuft alles nach Plan, wird an der Gemeindeversammlung im Sommer 2024 über die Ortsplanungsrevision abgestimmt.