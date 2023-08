Oscar de Matos Ehemaliger «Maihöfli»-Spitzenkoch hat ein neues Restaurant – aber nicht in Luzern Oscar de Matos wird Luzern verlassen und künftig in Waldshut wirten und kochen.

16 Gault-Millau-Punkte und einen Michelin-Stern hatte sich Oscar de Matos im Restaurant Maihöfli in Luzern erkocht – und damit weit über die Stadtgrenzen für Furore gesorgt. Mitte April 2023 verliessen er und seine Partnerin Nadine Baumgartner das Lokal. Die beiden gaben an, nach einem neuen Lokal zu suchen, am liebsten in der Stadt Luzern.

Nadine Baumgartner und Oscar de Matos im Restaurant Maihöfli in Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (7. 11. 2022)

Wie Gaultmillau.ch nun schreibt, sind die beiden zwar fündig geworden – aber nicht in Luzern. Sie wagen gar den Schritt über die Grenze und sind künftig in Waldshut tätig.

In Süddeutschland werden de Matos und Baumgartner nach der Rückkehr von ihrer mehrmonatigen Reise zunächst aber am Schluchsee tätig sein, wo sie im Hotel Auerhahn ein Pop-up-Lokal betreiben werden. Ab Anfang 2024 soll es dann losgehen mit ihrem Fine-Dining-Restaurant plus zehn Hotelzimmern in der Altstadt von Waldshut.

De Matos und Baumgartner hatten das Maihöfli verlassen, weil der Vermieter «keine Kooperationsbereitschaft» gezeigt habe. Ein Spitzenkoch benötige «eine aussergewöhnliche technische Infrastruktur und Platzverhältnisse». Der Vermieter wiederum fand, dass die Pächter bei der Übernahme des Lokals die Gegebenheiten der Beiz gekannt hätten. (hor)