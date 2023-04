Ostergarten In Horw kann man die Ostergeschichte live miterleben Die reformierte Kirche Horw hat wieder einen Ostergarten. Der Rundgang lädt ein, in die 2000 Jahre alte Geschichte von Jesus’ letztem Lebensabschnitt einzutauchen.

Erzählerin Inge Hauenschild führt die Besuchenden durch den Ostergarten. Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 30. 3. 2023)

Etwa achtzig Freiwillige haben am Ostergarten der reformierten Kirche Horw mitgearbeitet. Dabei seien ganz unterschiedliche Arbeiten angefallen, erklärt Gesamtprojektleiterin Irene Gantert. «Es gab eine Kreativgruppe für die handwerklichen und dekorativen Arbeiten, eine Gruppe, die sich um den Text gekümmert hat, sowie ein Team für die Cafeteria.»

Doch was genau ist ein Ostergarten? Anders als der Name es vermuten lässt, befindet sich dieser nicht draussen in freier Natur, sondern in den Räumen der Pfarrei. «Die Idee dafür stammt vom Europapark in Rust. Man wollte damit über Ostern mehr Besuchende in den Park bringen. Das Konzept dazu erstellte die Badische Landeskirche», erklärt Pfarrer Jonas Oesch. «Der Ostergarten wurde dort ursprünglich als Rundgang mit vielen Pflanzen konzipiert – daher wohl der Name ‹Garten›», ergänzt Gantert.

«Wir wollten eine Verbindung zur Gegenwart schaffen»

2019 wurde in Horw erstmals ein Ostergarten erstellt. «Wir haben uns damals stark am ursprünglichen Konzept orientiert», so Oesch. «Dieses Mal wollten wir jedoch eine Verbindung zur Gegenwart schaffen und haben das Skript sowie Ton- und Videoeinspieler selbst erstellt.» Der Andrang war 2019 mit tausend Besuchenden gross gewesen und auch dieses Mal werde der Rundgang gemäss Oesch bereits gut besucht. Der Ostergarten kann noch bis Sonntag besucht werden.

Gedämpftes Licht, Wände in Beige- und Brauntönen sowie orientalisch klingende Musik – damit empfängt Inge Hauenschild die Besucherinnen und Besucher an diesem Donnerstagnachmittag. Hauenschild ist mit 81 Jahren die älteste von zehn Erzählenden. Beim Eintreten in den Ostergarten wähnt man sich in einem Theater. Einem Stück, das eintaucht in die Zeit und den Ort von Jesus’ letztem Lebensabschnitt.

5 Bilder 5 Bilder Szenenbild des letzten Abendmahls. Bild: Manuela Jans-Koch (Horw, 30. 3. 2023)

Die Erzählenden nehmen jeweils die Rolle einer Jüngerin oder eines Jüngers von Jesus ein. So wird Inge Hauenschild im Ostergarten zur Marianna. Mit Elan und sprachlicher Prägnanz vermittelt sie ihre Erlebnisse von den letzten Stationen in Jesus’ Leben. Passende Bilder in Form von Kulissen, Geräusch- und Musikeinspielungen lassen die Geschichte lebendig werden.

Immer wieder schlüpft Hauenschild aus ihrer Rolle heraus und schlägt eine Brücke in die Gegenwart. «Ich fühle die Geschichte und sehe die Bilder vor mir – das versuche ich den Besuchenden zu vermitteln,» sagt Hauenschild nach der Führung.

Eigene Erfahrungen fliessen mit ein

Jede Rundgängerin und jeder Rundgänger bringen persönliche Erlebnisse ein. «Die vier Evangelien erzählen die gleiche Geschichte aus vier Perspektiven. Die eigene Sichtweise ist damit Bestandteil des Glaubens», führt Oesch weiter aus und fügt an: «Man kann einen Menschen nicht isoliert von seiner Geschichte betrachten. Die Erzählenden haben deshalb das Skript selbst interpretiert.»

Allen Führungen gemein ist die letzte Station, die der Auferstehung, die im Vorraum zur Kirche dargestellt wird. Der Weg dorthin führt passenderweise über eine lange Wendeltreppe nach oben. Dort wartet ein himmlisches Bild auf die Besuchenden sowie die Botschaft, dass Auferstehung auch heute noch geschieht – zum Beispiel beim «Aufstehen» nach einer persönlichen Krise. Das ist auch die Bedeutung von Ostern für Irene Gantert: «Ostern ist für mich die Hoffnung und Zuversicht, dass es trotz all der Krisen auf dieser Welt weitergeht.»