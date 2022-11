Parlamentsbetrieb Auch Emmen soll Einwohnerratssitzungen digital übertragen Die Stadt Luzern überträgt Debatten im Grossen Stadtrat bereits per Livestream. Nun soll Emmen nachziehen, fordert die Mitte/GLP-Fraktion.

Der Emmer Gemeinderat soll eine «digitale Mitverfolgung der Einwohnerratssitzungen prüfen». Das fordert die Mitte/GLP-Fraktion in einem Postulat. Wird das umgesetzt, würde Emmen der Stadt Luzern folgen, die bereits einen Livestream der Parlamentssitzungen anbietet.

Die Fraktion führt im Postulat aus, dass es anspruchsvoller geworden sei, Personen zu finden, die sich politisch in der Gemeinde engagieren wollen. «Dabei kann es hilfreich sein, transparenten Einblick in die Ratstätigkeit zu schaffen.» Ein Livestream oder ein ähnliches Angebot könnte das politische Interesse in der Bevölkerung fördern. In einer «Kosten-Nutzen-Betrachtung» würden die positiven Effekte überwiegen, schreibt die Fraktion. (std)