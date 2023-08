Techno «Für geübte Partygänger» – Luzerner mischen bei Street-Parade-Anlass mit Auf dem Zürcher Bauschänzli steigt während der Street Parade eine grosse Party mit Luzerner Beteiligung. Tickets hat's nur noch wenige.

Wenn am kommenden Samstag wieder gegen eine Million Raverinnen und Raver zur Street Parade in Zürich erwartet werden, fährt beim Umzug nicht nur ein Luzerner Lovemobile mit, auch bei den Partys mischen wieder Luzerner mit: Der Eventveranstalter La Residencia hostet erneut das Bauschänzli, eine kleine Gastro-Insel unweit der Quaibrücke. Diesmal spannt Simon Märki aber noch mit dem Zürcher Mark Röthlin zusammen, der in der dortigen Party- und Clubszene bestens bekannt und vernetzt ist.

Blick auf das Bauschänzli (links unten) im Herzen von Zürich. Bild: Christian Beutler / Key

Wie im vergangenen Jahr heisst die Party «Forever Young» und ist laut Eigendeklaration «für geübte Partygänger». Sprich: Sie richtet sich (auch) an erfahrene Raverinnen und Raver. Vom Bauschänzli aus hat man gute Sicht auf den Street-Parade-Umzug und braucht sich dennoch nicht mitten ins Getümmel zu stürzen. Als DJs sind Muri, Dario D’Attis, Gianni Callipari, Kurtis und Richi & Alex am Start. Letzte Tickets à 49 Franken sind erhältlich über die Eventim-Website . (hor)