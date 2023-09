Personalwechsel Udligenswil hat einen neuen Gemeindeschreiber – er kommt von der Nachbargemeinde René Dähler wechselt von Meierskappel nach Udligenswil. Es ist nur einer von mehreren Gemeindeschreiber-Wechseln in der Region.

René Dähler, neuer Gemeindeschreiber von Udligenswil. Bild: zvg

Ab November wird René Dähler Gemeindeschreiber in Udligenswil, wie die Gemeinde mitteilt. Der 41-Jährige wohnt in Root und ist seit sechs Jahren als Gemeindeschreiber von Meierskappel tätig. Er habe den Gemeinderat von seinen fachlichen Qualitäten überzeugt und sei mit seiner Berufserfahrung bestens vertraut mit den Aufgaben, die auf ihn zukommen.

Nötig wird die Neuanstellung, weil der bisherige Udligenswiler Gemeindeschreiber Reto Schöpfer per Ende Jahr nach fast 14 Jahren zur Gemeinde Meggen wechselt. Dort ersetzt er Daniel Ottiger, der in Pension geht.

Die Gemeinde Meierskappel wiederum hat bereits eine Nachfolgerin für René Dähler gefunden, wie sie auf ihrer Website schreibt: Der Gemeinderat hat Serena Spiess-Rima zur Gemeindeschreiberin gewählt. Sie ist aktuell Gemeindeschreiberin und Leiterin der Verwaltung in Beinwil im Freiamt und wohnt in Immensee. Sie tritt die Stelle in Meierskappel im Oktober an. «Eine geordnete Amtsübergabe ist dadurch gewährleistet», schreibt die Gemeinde.

Die Gemeinderäte von Udligenswil wie auch Meierskappel schreiben in ihren Mitteilungen, dass sie die Abgänge der jeweiligen Gemeindeschreiber sehr bedauern, sich aber auch auf die Zusammenarbeit mit den Neuen freuen. (std)