Petition Über 1300 Unterschriften sind für den Erhalt der Busbuchten bei der Horwer Waldegg zusammengekommen Die FDP hat ihre Petition gegen die Verlegung der Bushaltestellen auf die Hauptstrasse eingereicht.

Urs Rölli, Ruth Strässle, Yvonne Lindegger und Benjamin Häfliger von der FDP übergeben die Petition an den Horwer Gemeindeschreiber Michael Siegrist (von links). Bild: zvg

Die FDP Horw hat ihre Petition für den Erhalt der Busbuchten bei der Waldegg an die Gemeinde übergeben, wie sie mitteilt. Dies mit 1369 Unterschriften. «Dass über den Sommer innert Kürze so viele Unterschriften zusammengekommen sind, zeigt die Wichtigkeit unseres Anliegens», wird Parteipräsident Benjamin Häfliger in der Mitteilung zitiert.

Hintergrund ist, dass die Gemeinde die Haltestelle in beide Richtungen behindertengerecht gestalten muss. Weil im Gebiet Waldegg/Blindenheim der Platz beim Trottoir knapp ist, dürften sogenannte Fahrbahnhaltestellen realisiert werden, die sich auf der Strasse statt in einer Busbucht befinden, wie der Gemeinderat Anfang Jahr in einer Interpellationsantwort ausgeführt hat.

Die FDP befürchtet, dass Fahrbahnhaltestellen zu mehr Stau führen und Durchfahrten durch die Dorfmitte zunehmen, weil die Umfahrung unattraktiver werde. «Mit der Petition wird der Gemeinderat ersucht, eine zukunftstaugliche Lösung zu suchen, welche zu keiner Verkehrsbehinderung auf der Hauptstrasse führt», heisst es in der Mitteilung. Die Exekutive habe nun sechs Monate Zeit, diese zu beantworten. Ein ähnliches Postulat der FDP hat der Einwohnerrat im März noch abgelehnt. (std)