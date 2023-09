Emmen Junge Gärtner sahen «einmalige Chance» – doch jetzt steht Emmer Traditionsgärtnerei vor dem Aus Luca Jost, 24, und Dario Wüest, 23, übernahmen 2022 die Gärtnerei Eschmann. Nun kämpfen sie ums Überleben.

Vor 76 Jahren wurde sie gegründet, seit 1963 befindet sich die ehemalige Staudengärtnerei Eschmann Pflanzen an ihrem Standort im Gebiet Waltwil in Emmen. Ende 2022 kam es zum Generationenwechsel: Die beiden jungen Gärtner Luca Jost, 24, und Dario Wüest, 23, übernahmen den Betrieb, der seither Pflanzensammlung Emmen heisst.

Luca Jost (rechts) und Dario Wüest in ihrer Gärtnerei. Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 6.9. 2023)

Bereits in ihrem ersten Betriebsjahr hatten die beiden mit Schwierigkeiten zu kämpfen. So hat ihnen das miese Wetter im vergangenen Frühjahr einen Strich durch die Rechnung gemacht: «Unser Start im Frühling ist grundsätzlich gut verlaufen, doch dann kam der Regen», sagt Dario Wüest. «Am Luzerner Wochenmarkt, wo wir jeweils einen Stand haben, lief das Geschäft bei diesem Wetter kaum». Auch die Gartencenter, welche bei der Emmer Gärtnerei jeweils Stauden beziehen, kauften weniger ein. «Die Center hatten nur schon Mühe, ihre eigenen Produkte loszuwerden. Das hat uns zugesetzt», sagt Wüest weiter.

Sie mussten sich entscheiden: Jetzt oder nie

Hinzu kommt: «Wir mussten einiges investieren. Teile der Gärtnerei sind etwas in die Jahre gekommen und wir mussten unter anderem Arbeitsgeräte und Verbrauchsmaterial wie Kulturtöpfe und Erde anschaffen», sagt Luca Jost. Zwar hatten sich die beiden bezüglich Investitionen und Umbauten einen Plan zurechtgelegt, doch dann machte ihnen ein unverhofftes Ereignis einen Strich durch die Rechnung.

«Ursprünglich hatten wir zusammen mit der Familie Eschmann geplant, dass wir den Betrieb 2025 übernehmen, damit wir unsere Ausbildungen abschliessen und genügend eigene finanzielle Mittel aufbauen können», sagt Jost. Er befindet sich nämlich noch im Studium zum Umweltingenieur und Wüest lässt sich gerade zum Gärtnermeister ausbilden. Doch dann ist Vorbesitzer Eschmann schwer erkrankt, wodurch eine frühere Übernahme des Betriebs zum Thema wurde.

«Für uns stellte sich die Frage: Übernehmen wir den Betrieb trotzdem oder lassen wir diese einmalige Chance sausen?», so Jost. Für die beiden war nach reiflichem Überlegen klar, dass sie sich diese Gelegenheit trotz eines gewissen Risikos nicht entgehen lassen wollten. Innerhalb zweier Monate hat das Gärtnerduo einen Plan für den Betrieb erstellt. «Wir haben all unsere Ersparnisse in die Gründung der GmbH und die ersten Anschaffungen gesteckt.»

Luca Jost (links) und Dario Wüest in ihrer Gärtnerei. Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 6.9. 2023)

Gesucht: 60’000 Franken

Nun sind die beiden auf der Suche nach finanzieller Unterstützung. Dabei soll auch ein Crowdfunding helfen. Dort sind bereits rund 23’000 Franken zusammengekommen. Ziel sind mindestens 60’000 Franken. «Mit dem Geld könnten wir die Kosten bis im Frühling decken und Pflanzen vermehren, damit wir im kommenden Jahr auch etwas anbieten können», sagt Wüest. So sei das Überleben der Gärtnerei bis im Frühling sichergestellt, denn erst dann wird der Verkauf wieder richtig anziehen.

Auch Produktionsaufträge, etwa von Gartencentern, haben die beiden an Land ziehen können: «Wir stehen vor einem guten Gartenjahr», sagt Wüest. Aber eben: zuvor kommt noch der Winter. Kriegen sie das Geld nicht zusammen, «dann steht unsere Gärtnerei vor dem Aus», sagt Jost.

Kommt mehr Geld zusammen als erhofft, dann haben die beiden ebenfalls eine Verwendung dafür: So müssen bald die in die Jahre gekommenen Überwinterungsquartiere erneuert werden. «Mit provisorischen Arbeiten können wir die Pflanzen mit Müh und Not überwintern, eine Lösung auf Dauer ist das aber nicht», so Jost.

Das würde auch für die hiesige Gartenpflanzenwelt einen Rückschlag bedeuten, denn: Mehr als 2500 winterharte Stauden gibts in der Gärtnerei, davon teilweise Eigenzüchtungen und Raritäten aus aller Welt, welche nur dort erhältlich sind.