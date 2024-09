Region Luzern Grosse Pflegeheime schreiben Verluste – das sind die Gründe In Luzern und Kriens kämpfen die Heime mit Hürden, die ein wirtschaftliches Arbeiten erschweren.

Exklusiv für Abonnenten

Fachkräftemangel, Finanzierungsfragen, tiefe Auslastung während Corona und gesellschaftliche Veränderungen: Die Pflegebranche hatte und hat viele Herausforderungen zu meistern.

Das schlägt sich in den Zahlen nieder: Die Viva Luzern AG und die Heime Kriens AG haben 2022 einen Verlust erwirtschaftet. Von den drei grossen Heiminstitutionen in der Agglo Luzern konnte nur die Betagtenzentren Emmen AG einen Gewinn verbuchen. Welches sind die Gründe für diese Entwicklung?

Viva Luzern schrieb 2022 ein Defizit von 1,9 Millionen Franken bei einem Gesamtaufwand von 106,5 Millionen. Stark gestiegen ist vor allem der Personalaufwand (+2,3 Millionen). Es handelt sich um das zweite Minus in Folge. Dennoch beurteile man das Defizit nicht als strukturell, sagt Mediensprecherin Ramona Helfenberger. Viva Luzern sei nach wie vor finanziell gesund mit einer Eigenkapitalquote von 48,2 Prozent.

Allerdings biete man diverse Leistungen an, die von der öffentlichen Hand und den Versicherungen «nicht adäquat ausfinanziert sind», darunter die Sofortaufnahme in Notfällen und die Palliative Care für Schwerkranke in Zusammenarbeit mit Spitälern. Das Problem der unzureichenden Finanzierung bestehe schweizweit, Viva Luzern sei mitunter besonders stark betroffen. «Wir haben verhältnismässig viele Angebote zum Gemeinwohl der Bevölkerung, die andere nicht anbieten», sagt Helfenberger.

Hinzu komme der Personalmangel, der etwa Mehrkosten für kurzfristig einsetzbare Temporärmitarbeitende verursache oder Mindereinnahmen, wenn Betten wegen fehlender Fachkräfte nicht belegt werden können.

Blick auf das Betagtenzentrum Eichhof von Viva Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. 4. 2021)

Viva Luzern plane mehrere Verbesserungsmassnahmen, wie Helfenberger ausführt. Um auf den gesellschaftlichen Wandel zu reagieren, ist ein Ausbau der Alterspsychiatrie vorgesehen. Dies insbesondere in den Bereichen Demenz und Alterswohnungen. Solche Wohnungen sind etwa im Haus Bernarda im Dreilindenquartier oder im Haus Diamant beim Zentrum Eichhof geplant. Zudem würden die zunehmend unbeliebten Zweibettzimmer vermehrt in Einzelzimmer umgebaut, zuletzt im Haus Dreilinden 2019 oder im Haus Rosenberg 2021.

Wohn- statt Heimatmosphäre: ein Einzelzimmer im Haus Rosenberg von Viva Luzern. Bild: Viva Luzern

Weiter will Viva Luzern stärker als attraktive Arbeitgeberin wahrgenommen werden. Einerseits durch politischen Einsatz, etwa «für eine möglichst spürbare Umsetzung der Pflegeinitiative» oder «für adäquate Tarife zur Entschädigung unserer Betreuungs- und Pflegeleistungen», wie Helfenberger ausführt. Letztere seien nötig, um marktgerechte Löhne und Anstellungsbedingungen bieten zu können.

Intern werde der Gesamtarbeitsvertrag regelmässig angepasst, zuletzt seien 2021 diverse Verbesserungen der Anstellungsbedingungen umgesetzt worden, zum Beispiel die Entschädigung der Umkleidezeit und die Anhebung der Mindestlöhne. Zudem: «Um uns als Unternehmen zu stärken, finanziert Viva Luzern allen Mitarbeitenden Weiterbildungen zum Thema Resilienz.»

Die Heime Kriens AG musste 2022 zum ersten Mal seit der Gründung 2018 einen Verlust hinnehmen. Es resultierte ein Defizit von 274’000 Franken bei einem Gesamtaufwand von 33,5 Millionen. Was in Kriens ins Auge sticht, ist der um 2,3 Millionen stark gestiegene Personalaufwand – obwohl die Fluktuation im Vergleich zu anderen Pflegeinstitutionen relativ tief ist. Erklärung dafür ist einerseits der hohe Fachkräftebedarf, der dazu führt, dass fehlende diplomierte Pflegekräfte nur schwierig zu finden sind. Die Heime Kriens mussten deswegen vermehrt auf temporäre Mitarbeitende zurückgreifen. «Die Vermittlung durch Temporärbüros geht ins Geld», sagt Verwaltungsratspräsident Marco Borsotti.

Andererseits stelle das Haus Grossfeld mit seiner veralteten Infrastruktur wie den engen Räumlichkeiten einen Wettbewerbsnachteil dar. «Das Grossfeld ist immer weniger zumutbar für Mitarbeitende wie auch für Bewohnende», sagt Borsotti. Personal zu finden, das dort arbeiten will, werde immer schwieriger. Und ältere Menschen beziehungsweise deren Angehörige zögen es vermehrt vor, in anderen Gemeinden wie Horw ins Pflegeheim zu gehen. Entsprechend ist die Auslastung im Grossfeld mit 86 Prozent tief, während sie in den anderen Krienser Häusern nahezu bei 100 Prozent liegt.

Das Haus Grossfeld ist das Sorgenkind der Heime Kriens AG. Bild: Pius Amrein (12. 9. 2019)

Das Haus Grossfeld soll bekannterweise in den nächsten Jahren in Etappen durch einen Neubau ersetzt werden. «Ich wäre froh, könnte ich den Neubau per sofort herzaubern, aber wir müssen bis zur Realisierung das Beste aus der Situation machen», sagt Borsotti. Derzeit werde das Vorprojekt erarbeitet, das voraussichtlich nächstes Jahr vorliegen soll. Der weitere Zeitplan ist noch nicht fix. Die Finanzierung sei wegen des Defizits nicht ganz einfach, allenfalls müsse man später schauen, wie eine gute Amortisation in den Jahren danach erreicht werden kann.

Einen höheren Personalaufwand verzeichnete auch die Betagtenzentren Emmen (BZE) AG. Dort stieg er aber etwas weniger stark, und zwar um 1,3 Millionen Franken. Insgesamt resultierte für 2022 ein Plus von ebenfalls rund 1,3 Millionen bei einem Gesamtaufwand von 34,7 Millionen. Dieser Erfolg sei auf viele kleine Faktoren zurückzuführen, sagt CEO Nadja Rohrer. So habe die BZE ein tagesaktuelles Controlling intensiviert. «Wenn wir leere Betten haben, können wir schnell reagieren und das nicht benötigte Personal je nach Möglichkeit innerhalb vom Alp- und Emmenfeld-Betagtenzentrum und an Partner-Institutionen wie die Spitex ‹ausleihen›.»

Nadja Rohrer, CEO der Betagtenzentren Emmen AG, beim Haus Emmenfeld. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 14. 1. 2019)

Als weiteres Beispiel nennt Rohrer, dass Aufgaben wie die Einsatzplanung und die Pflegebedarfserfassung zentralisiert worden seien, was die Pflegeteams vor Ort entlaste. Generell habe die BZE letztes Jahr administrative Prozesse konsequent vereinfacht. «Das ist bei uns mit den zwei Häusern Alp und Emmenfeld auch einfacher umsetzbar als bei einem grösseren Betrieb wie Viva Luzern.» Ein zusätzlicher Faktor sei die Gastronomie mit den öffentlichen Restaurantbetrieben, deren Einnahmen 2022 gegenüber dem Vorjahr um eine Million gestiegen sind. Die Infrastruktur der Häuser sei ausserdem stets gut instand gehalten worden, sodass auch im rund 60-jährigen Heim Alp die Energiekosten nicht allzu stark angestiegen sind.

Weiter schreibt die BZE in einer Mitteilung, dass der Betriebsertrag infolge erhöhter Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden gestiegen ist; je höher die Pflegestufe, desto mehr kostet die Pflege, wobei die Gemeinde und die Versicherungen für den Zusatzbetrag aufkommen.