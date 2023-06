Pilatus Kein Platz in der Zahnradbahn – trotz Reservation Die Pilatus-Bahnen haben ein neues Reservationssystem für die Zahnradbahn. Mit einem Betrag von fünf Franken kann man sich dadurch einen fixen Platz in der Bahn sichern und muss auf Wartezeiten verzichten – doch das System hat mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen.

Dank eines neuen Reservationssystems wollen die Pilatus-Bahnen die Wartezeit der Zahnradbahn in Alpnachstad und auf dem Pilatus verkürzen. «Wer nicht reserviert, muss gewöhnlich anstehen und warten. Wer reserviert hat, kann an der Warteschlange vorbeigehen», erklärt Tobias Thut, Mediensprecher der Pilatus-Bahnen, gegenüber PilatusToday und Tele 1.

Die erneuerte Pilatus-Zahnradbahn, hier auf der Fahrt über den Esel-Viadukt. Bild: PD

Da das System noch sehr neu ist und erst seit einer Woche in Betrieb ist, funktioniert noch nicht alles wie gewünscht. Ein Leser von PilatusToday hat dies ebenfalls festgestellt. An Fronleichnam fuhr er mit den Pilatus-Bahnen von Alpnachstad auf den Gipfel, ohne eine Reservierung zu haben.

Von der Warteschlange aus konnte der Leser beobachten, dass «Personen mit einer Reservierung für einen bestimmten Zeitpunkt keinen Platz mehr in der Zahnradbahn hatten. Offenbar wurden zu viele Personen ohne Reservierungen in die Bahn gelassen.» Diese Personen mussten daher etwas mehr als eine halbe Stunde auf die nächste Bahn warten.

Tobias Thut bestätigt diese Beobachtung gegenüber PilatusToday, relativiert sie jedoch auch: «Es waren nur vier Personen betroffen.» Alle anderen Bergtouristen wurden problemlos auf den Pilatus transportiert. Mit den betroffenen Personen führte man Gespräche und fand eine Lösung.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Mitarbeiter aufgrund mangelnder Erfahrung noch nicht genau abschätzen können, wie viele kurzfristige Reservierungen für einen Zug eingehen und wie viele Fahrgäste ohne Reservierung einsteigen dürfen. Der Leser berichtete weiter, dass in seinem Zug zum Gipfel noch mehrere freie Plätze vorhanden waren, obwohl sich an der Talstation viele Fahrgäste in der Warteschlange befanden.

«Trotzdem funktioniert noch nicht alles optimal», sagt Tobias Thut. Dennoch sind die Verantwortlichen der Pilatus-Bahnen sehr zufrieden mit dem neuen System und den neuen Zahnradbahnen. «Da noch nicht viele Menschen über das neue Reservierungssystem informiert sind, ist die Warteschlange an der Talstation immer noch entsprechend lang.» Man ist jedoch überzeugt, dass sich dies im Laufe der Zeit ändern wird.