Pilatus-Putzete Der Luzerner Hausberg wird herausgeputzt Rund 300 Freiwillige leisten am Wochenende Hunderte Stunden Arbeit: Die Wanderwege am Pilatus werden instand gestellt.

Die wichtigsten Bergwanderwege am Pilatus werden am kommenden Samstag von 7 bis 14 Uhr gesperrt. Denn an diesem Tag findet am Luzerner Hausberg die Pilatus-Putzete statt, teilte der Verein Pro Pilatus mit. So werden die mit weiss-rot-weissen Markierungen versehenen Wanderwege zum Pilatus-Kulm, Mittaggüpfi, Blaue Tosse, Risetegebiet und zur Tripolihütte gesperrt. Ebenfalls nicht zugänglich sind Wege ab Fräkmüntegg, Ober- und Unterlauelen, Stäfeli, Risete, Gfellen, Lütoldsmatt und Alpgschwänd.

Der Verein bittet Wanderinnen und Wanderer, die Wege nicht zu begehen: Es bestehe akute Steinschlaggefahr. Offen hingegen sind die Bergwege von Alpnach und Alpnachstad nach der Lütoldsmatt/Ämsigen und weiter auf das Matthorn und den Pilatus-Kulm.

Freiwillige Helfer während der Pilatus-Putzete. Pro Pilatus

Bei der Putzaktion werden die Bergwanderwege nach dem Winter wieder instand gestellt: Bei der Pilatus-Putzete werden unter anderem Holz, Geröll und Steine von den Wanderrouten entfernt. Weiter werden die Wegsicherungen mit Ketten und Seilen kontrolliert.

Bei der grossen Putzaktion machen jeweils rund 300 freiwillige Helferinnen und Helfer mit. Mit dabei sind 23 verschiedene Gruppen. Während dieser Zeit am Samstag leisten sie insgesamt rund 2000 Stunden Freiwilligenarbeit. (gwa)