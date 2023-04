Politik André Renggli ist neuer Präsident der SP Ebikon Nach vier Jahren ist Schluss: Thomas Aregger ist als Präsident der SP Ebikon zurückgetreten. Neu wird André Renggli die Sektion präsidieren.

Die SP Ebikon hat einen neuen Präsidenten: André Renggli. Der 35-Jährige tritt die Nachfolge von Thomas Aregger an, der an der Generalversammlung verabschiedet worden ist, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.

Das neue und das alte Präsidium: André Renggli (links) und Thomas Aregger. Bild: PD

Renggli ist in Ebikon aufgewachsen, wo er heute mit seiner Frau und zwei Töchtern lebt. Er ist langjähriges Mitglied des Volleyballclubs Ebikon, den er in verschiedenen Funktionen mitgeprägt habe. Seit April vertritt er die SP Ebikon zudem in der Kommission für Gesellschaftsfragen.

Die bisherigen Mitglieder des Vorstands – Mario Huber, Bergino Kilola, Jean-Michel Ludin und Erwin Rast – wurden in ihren Funktionen bestätigt, heisst es weiter. Neu dabei ist Laura Renggli als Kassiererin. Der zurückgetretene Aregger wird der Partei als Vorstandsmitglied erhalten bleiben. (tos)