Ehemaliger Gemeindepräsident von Emmen gestorben Carlo Herbst (SP) war eine prägende Figur in der Emmer Politik.

Carlo Herbst. Archivbild LZ

Der frühere Emmer Gemeindepräsident Carlo Herbst ist tot. Er ist am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben, wie der Todesanzeige zu entnehmen ist. Carlo Herbst war eine prägende Figur in der Emmer Politik: Ganze drei Jahrzehnte, von 1970 bis 2000, war der SP-Politiker Mitglied im Gemeinderat. In dieser Zeit hatte er meistens das Bildungsdepartement unter sich. Von 1992-1996 war Carlo Herbst zudem Emmer Gemeindepräsident. Nach seinem Rücktritt aus der Politik im Jahr 2000 arbeitete Herbst noch einige Jahre in seinem angestammten Beruf als Sportlehrer an der Berufsschule Emmen, bevor er dann pensioniert wurde. (rk)