Politik Krienser Mitte erhält neues Co-Präsidium – mit einem alten Bekannten Céline Vonesch und alt Stadtrat Lothar Sidler leiten neu die Ortspartei. Sie folgen auf Kurt Gisler, der aus Kriens weg zügelt.

Die Mitte Kriens hat diese Woche an ihrer Mitgliederversammlung ein neues Co-Präsidium gewählt: Céline Vonesch und alt Stadtrat Lothar Sidler übernehmen die Leitung der Ortspartei. Sie ersetzen Kurt Gisler, der den Posten 2020 übernommen hat und nun wieder in seinen Heimatkanton Uri zügelt. Die Mitte Kriens bedauert diesen Entscheid, wie sie mitteilt, hat aber Verständnis und bedankt sich herzlich für Gislers Engagement. Er war früher auch als Einwohnerrat sowie als Präsident des Handballclubs Kriens tätig.

Lothar Sidler (links) und Céline Vonesch übernehmen das Mitte-Präsidium von Kurt Gisler (Mitte). Bild: PD

Céline Vonesch arbeitet als Staatsanwältin im Kanton Aargau, wohnt aber seit längerem mit ihrer Familie in Kriens, wie die Mitte schreibt. Lothar Sidler war von 2008 bis 2020 Krienser Sozialvorsteher, seither ist er als Geschäftsleiter des Luzerner Spitex-Kantonalverbands tätig.

Lothar Sidler werde Céline Vonesch unterstützen; «dies selbstverständlich unter Beachtung der für ehemalige Gemeinde- und Stadträte geltenden ungeschriebenen Regel, sich nicht mehr öffentlich in das lokale, politische Geschehen einzumischen», wie es in der Mitteilung heisst. Weiter haben die Parteimitglieder Einwohnerrat Davide Piras in den Vorstand gewählt. (std)